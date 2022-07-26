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Свердловский губернатор предложил Росселю новую работу

Свердловский губернатор Куйвашев предложил Эдуарду Росселю, который с 2009 года представлял регион в Совфеде, стать его советником. Россель ранее заявил, что решил уйти с должности сенатора по семейным обстоятельствам
Евгений Куйвашев и Эдуард Россель (слева направо)
Евгений Куйвашев и Эдуард Россель (слева направо) (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своем Telegram-канале, что предложил экс-главе региона Эдуарду Росселю стать его советником и возглавить наблюдательный совет туристического кластера «Гора Белая».

«Надеюсь, он согласится», — написал Куйвашев, выразив уверенность в том, что Россель «еще много лет будет работать на благо области».

Россель в течение 13 лет представляет Свердловскую область в Совете Федерации. Накануне Куйвашев, сдавая в избирком документы для участия в выборах губернатора, которые пройдут в сентябре, внес трех претендентов на пост сенатора. В списке не оказалось Росселя. «Мы обсудили с Эдуардом Эргартовичем это решение — оно наше совместное», — пояснил глава региона.

«Эдуард Россель — человек-легенда, пример для каждого уральского политика и чиновника, пример лично для меня. Именно при нем Свердловская область стала ведущим регионом страны, стала известна как свободный край сильных людей», — написал Куйвашев.

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Россель ранее заявил E1, что отказался продолжать работу в Совфеде по семейным обстоятельствам: «Евгений Владимирович [Куйвашев давно] сказал мне, что пока он губернатор, я буду членом Совета Федерации. Но у меня серьезные семейные проблемы, я не могу по шесть или по десять дней отсутствовать дома».

Россель в 1990 году стал председателем Свердловского областного совета народных депутатов. Спустя год его назначили на должность главы администрации Свердловской области. На этом посту он придерживался политики, направленной на получение областью экономической самостоятельности. Предлагая создать Уральскую республику, которая просуществовала пять месяцев, он обосновал это тем, что региону «не нужен суверенитет, но очень нужны экономическая и законодательная самостоятельность».

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В 1994 году Россель стал депутатом Свердловской областной думы и занял пост ее председателя. На следующий год победил на выборах губернатора области, который занимал до 2009 года. В декабре 2009-го Россель был назначен сенатором в Совет Федерации.

Куйвашев возглавляет регион с 2012 года, он решил идти на третий срок как кандидат от «Единой России». В список своих кандидатов в сенаторы он включил главу Екатеринбурга Алексея Орлова, директора свердловского медколледжа Ирину Левину и первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Виктора Шептия.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Свердловская область Евгений Куйвашев Эдуард Россель сенатор Совет Федерации
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