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Политика ,  
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Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике
Президент Украины поручил уже через две недели внести в Раду законопроекты о легализации игорного бизнеса и обороте сельскохозяйственных земель
Владимир Зеленский (Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / Sipa USA / «‎Коммерсантъ»)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».

В документе, который опубликован на официальном сайте главы государства, уже до 1 октября 2019 года правительству ставится задача внести в Верховную раду законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в законы по упорядочению добычи янтаря.

К началу зимы, к 1 декабря, власти должны подготовить объекты, которые предназначены для приватизации, и принять меры для сокращения нелегальной занятости и стимулирования предпринимателей к легальному оформлению трудовых договоров.

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Зеленский дал себе год на запуск основных реформ на Украине

Правительство должно к началу 2020 года подготовить законопроекты о принципах административно-территориального устройства страны, усовершенствовать законодательство о местных выборах, провести дерегуляцию хозяйственной деятельности, предусмотрев возможность получения большинства разрешительных документов в электронной форме, обеспечить реформирование «Украинской железной дороги».

Зеленский также рекомендовал Национальному банку Украины выработать механизмы, направленные на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков, чтобы повысить уровень доступности кредитования бизнеса и удешевления стоимости ипотечных кредитов.

Ранее на встрече с представителями Международного валютного фонда Зеленский заявил о своей приверженности реформам. По его словам, с начала сентября Верховная рада уже приняла немало законов, направленных на реформирование финансового сектора и борьбу с коррупцией.

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В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

В конце августа Зеленский обратился к новой Верховной раде девятого созыва и обозначил главные задачи нового состава парламента. Среди них он упомянул укрепление нацбезопасности, завершение войны в Донбассе, а также либерализацию экономики. Зеленский также пообещал, что все главные реформы будут запущены в первый год его президентства, отметив, что не хочет ждать пять лет.

В первом квартале 2019 года рост реального ВВП на Украине по отношению к аналогичному периоду 2018 года замедлился до 2,4%. В четвертом квартале прошлого года рост ВВП составлял 3,5%.

По итогам 2018 года в целом рост ВВП достиг 3,3%. Номинальный ВВП Украины составил $124 млрд, ВВП по паритету покупательной способности — $390 млрд.

Авторы: Артем Филипенок, Юлия Выродова
Теги: Владимир Зеленский, Украина, реформы
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