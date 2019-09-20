Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».
В документе, который опубликован на официальном сайте главы государства, уже до 1 октября 2019 года правительству ставится задача внести в Верховную раду законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в законы по упорядочению добычи янтаря.
К началу зимы, к 1 декабря, власти должны подготовить объекты, которые предназначены для приватизации, и принять меры для сокращения нелегальной занятости и стимулирования предпринимателей к легальному оформлению трудовых договоров.
Правительство должно к началу 2020 года подготовить законопроекты о принципах административно-территориального устройства страны, усовершенствовать законодательство о местных выборах, провести дерегуляцию хозяйственной деятельности, предусмотрев возможность получения большинства разрешительных документов в электронной форме, обеспечить реформирование «Украинской железной дороги».