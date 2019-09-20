Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике

Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике

Президент Украины поручил уже через две недели внести в Раду законопроекты о легализации игорного бизнеса и обороте сельскохозяйственных земель

Владимир Зеленский (Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / Sipa USA / «‎Коммерсантъ»)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».

В документе, который опубликован на официальном сайте главы государства, уже до 1 октября 2019 года правительству ставится задача внести в Верховную раду законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в законы по упорядочению добычи янтаря.

К началу зимы, к 1 декабря, власти должны подготовить объекты, которые предназначены для приватизации, и принять меры для сокращения нелегальной занятости и стимулирования предпринимателей к легальному оформлению трудовых договоров.

Правительство должно к началу 2020 года подготовить законопроекты о принципах административно-территориального устройства страны, усовершенствовать законодательство о местных выборах, провести дерегуляцию хозяйственной деятельности, предусмотрев возможность получения большинства разрешительных документов в электронной форме, обеспечить реформирование «Украинской железной дороги».