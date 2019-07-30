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Amazon $2 300 (+20,95%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17,61%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине
Замглавы офиса президента заявил о планах властей приватизировать госкомпании, включая оператора железных дорог и почту, а также банки
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли. Об этом сообщил Bloomberg замглавы офиса президента Алексей Гончарук. В команде Зеленского его называли одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины. Премьер-министра на Украине назначает парламент. Кандидатуру в Верховную раду вносит президент по предложению парламентской фракции или коалиции, объединяющей большинство депутатов. По итогам парламентских выборов на Украине, прошедших 21 июля, партия Зеленского «Слуга народа» получит в Верховной раде большинство.

«Когда мы продемонстрируем изменения в подходах к приватизации, продаже земель сельхозназначения, когда мы привлечем пару больших компаний для добычи природных ресурсов — все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», — сказал он.

По словам Гончарука, приватизировать планируется, в том числе, железнодорожного оператора и почту. «Банки должны быть проданы в первую очередь», — сказал он.

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Гончарук добавил, что в сентябре Украина планирует заключить с Международным валютным фондом новое соглашение взамен имеющегося, срок действия которого истекает в конце года.

Кроме того, по словам Гончарука, к концу 2019 года будет одобрена реформа, отменяющую мораторий на продажу земли. В рамках обсуждений со Всемирным банком планируется решить, будет ли введена возможность покупки земли иностранцами и будет ли ограничен объем продаж. Отмена моратория, по разным прогнозам, может привести к росту ВВП от 0,5 до 3%. «Мы ищем наименее болезненную, и при этом наиболее эффективную модель», — сказал он.

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Зеленский назвал своими приоритетами демонополизацию и деолигархизацию

Весной Зеленский говорил, что приоритетным является обеспечение макроэкономической стабильности через независимость Нацбанка, сотрудничество с МВФ и взвешенную политику в сфере публичных финансов. Необходимо обеспечить прозрачные и равные правила для частных и государственных банков, указывал он.

Перед выборами в штабе Зеленского говорили, что он намерен начать свое президентство с реформ в судебной отрасли и антикоррупционной сфере. В частности, планируется создать институты финансовых расследований и устранить влияние правоохранительных органов на бизнес. В мае команда Зеленского заявила, что ее приоритетом является победа над коррупцией, демонополизация в энергетике и «деолигархизация» в СМИ.

Автор: Юлия Выродова
Теги: реформы, Украина, Владимир Зеленский
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