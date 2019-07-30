В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

Замглавы офиса президента заявил о планах властей приватизировать госкомпании, включая оператора железных дорог и почту, а также банки

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли. Об этом сообщил Bloomberg замглавы офиса президента Алексей Гончарук. В команде Зеленского его называли одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины. Премьер-министра на Украине назначает парламент. Кандидатуру в Верховную раду вносит президент по предложению парламентской фракции или коалиции, объединяющей большинство депутатов. По итогам парламентских выборов на Украине, прошедших 21 июля, партия Зеленского «Слуга народа» получит в Верховной раде большинство.

«Когда мы продемонстрируем изменения в подходах к приватизации, продаже земель сельхозназначения, когда мы привлечем пару больших компаний для добычи природных ресурсов — все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», — сказал он.

По словам Гончарука, приватизировать планируется, в том числе, железнодорожного оператора и почту. «Банки должны быть проданы в первую очередь», — сказал он.

Гончарук добавил, что в сентябре Украина планирует заключить с Международным валютным фондом новое соглашение взамен имеющегося, срок действия которого истекает в конце года.