Как проходят военные учения «Центр-2019». Фоторепортаж

В рамках учений планируется провести десантирование полка с боевой техникой, которое может стать крупнейшим за всю историю учений. Оно пройдет на полигоне в Оренбургской области

На фото: военнослужащие Узбекистана и Таджикистана на полигоне Гурумсарай, Узбекистан