Как проходят военные учения «Центр-2019». Фоторепортаж

Совместные учения восьми стран начались 16 сентября.
На фото: вертолет Ми-24П во время стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» на полигоне «Ляур» в Душанбе, Таджикистан
Несколько сформированных группировок военных отрабатывают взаимодействие в рамках борьбы с условным противником на разных полигонах, в том числе и за пределами России
В рамках учений планируется провести десантирование полка с боевой техникой, которое может стать крупнейшим за всю историю учений. Оно пройдет на полигоне в Оренбургской области
На фото: военнослужащие Узбекистана и Таджикистана на полигоне Гурумсарай, Узбекистан
Учения завершатся 21 сентября.
На фото: сводное подразделение горной мотострелковой бригады 41-й армии ЦВО на марше в рамках учения «Центр-2019»