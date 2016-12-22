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Bloomberg подсчитал ущерб Ирана от американских санкций
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Bloomberg подсчитал ущерб Ирана от американских санкций
Политика, 10:56
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Bloomberg подсчитал ущерб Ирана от американских санкций
Американские санкции против Ирана нанесли Тегерану серьезный ущерб и сократили экспорт нефти на 35%. На фоне этого курс риала просел по отношению к доллару на 60%
Фото: Nazanin Tabatabaee Yazdi / TIMA / Reuters

Вашингтон уже добился своих целей, введя санкции против Тегерана: уровень экспорта иранской нефти за полтора месяца сильно просел, что нанесло стране серьезный экономический ущерб. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое отследило динамику передвижения иранских нефтяных танкеров.

С апреля (в мае Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Тегераном и объявил о новых санкциях против него) экспорт иранской нефти упал примерно на 35%. ​Агентство подчеркивает, что темпы сокращения объемов экспорта опережают американские ожидания.

Согласно данным Международного валютного фонда, нефть приносит 80% налоговых поступлений в казну Ирана. Вслед за падением экспорта нефти местная валюта — риал — подешевела по отношению к американскому доллару на 60%, подстегивая инфляцию.

Bloomberg отмечает, что, несмотря на положительный для США эффект от санкций, давление на Иран может дать и менее благоприятный результат: из-за этого могут сильно вырасти цены для американских потребителей в преддверии выборов в ноябре.

Американские санкции повлияли и на мировой нефтяной рынок. На прошлой неделе ограничительные меры против Тегерана подтолкнули цены на нефть выше $80 за баррель. Для того чтобы компенсировать падение предложения на мировом рынке, Россия и Саудовская Аравия приняли решение нарастить объемы добычи нефти. Однако трейдеры замечают, что в будущем этого будет недостаточно, чтобы заместить все потери от падения иранского экспорта.

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«Первая волна санкций в августе направила рынку сообщение о том, что намерения США серьезны, и я думаю, что это привело к этим ранним сокращениям иранского экспорта в преддверии нефтяных санкций 4 ноября», — заявил энергетический аналитик Hedgeye Risk Management LLC и бывший высокопоставленный сотрудник Минэнерго США Джо МакМонигл.

​Иран, находясь под санкциями, не бездействует: он пытается компенсировать часть последствий тех ограничений, которые наложили на него США, и предложил Китаю и Индии скидку на свою нефть. Однако эффективность этого шага не столь велика, замечает Bloomberg, поскольку в первые две недели сентября Индия закупала лишь по 240 тыс. барр. иранской нефти в день, что меньше половины обычных для Ирана объемов.

Не поставляемую экспортерам нефть Иран намерен хранить в супертанкерах, которые страна уже использовала во время санкций бывшего президента США Барака Обамы. Согласно данным Bloomberg, у Ирана есть четыре супертанкера, которые способны хранить порядка 7 млн барр. сырой нефти. Еще два танкера с 3 млн барр. прикреплены к порту Джебель-Али в Дубае. Главный аналитик Energy Aspects Ltd. Амрита Сен заявила, что наземное хранилище Ирана уже почти полностью заполнено добытой нефтью.

Трамп против всех: главное о санкциях США в отношении Ирана
Политика

В начале августа Дональд Трамп подписал указ о восстановлении снятых в 2015 году санкций против Ирана. Они разделены на две части. Первая, предупредительная часть, вступила в силу уже на следующий день и не затрагивает нефтяной сектор Ирана. Ограничения касаются торговли рядом товаров, некоторых операций с долларом и иранским риалом, а также драгоценными металлами. Вторая часть санкций вступает в силу 4 ноября. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и нефтетрейдеров, а именно Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), ее «дочки» Naftiran Intertrade Company (NICO), а также Национальной иранской танкерной компании (National Iranian Tanker Company, NITC).

Европейские страны, которые закупают у Ирана нефть и сотрудничают с ним в других отраслях экономики, не поддержали решение Вашингтона и заявили о намерении защищаться и разработать меры, которые будут направлены на помощь европейским компаниям, работающим с Тегераном. Россия заявила, что, несмотря на действия США, продолжит покупать нефть у Ирана.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Иран , санкции США
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