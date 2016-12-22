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Израильская спутниковая компания показала фото последствий удара по Сирии
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Израильская спутниковая компания показала фото последствий удара по Сирии
Война в Сирии, 01:55
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Израильская спутниковая компания показала фото последствий удара по Сирии
В результате удара израильской армии, по информации спутникового оператора, был уничтожен склад боеприпасов в Латакии. SANA прежде сообщала о том, что эту атаку сирийским ПВО удалось отразить
Фото: SANA / AP

При ракетном ударе армии обороны Израиля по сирийской Латакии был полностью уничтожен склад боеприпасов, сообщили в израильской компании-операторе коммерческих спутников Imagesat International (iSi). Соответствующее сообщение размещено в Twiitter организации.

Об этом, как заявили в iSi, свидетельствуют снимки со спутника, на которых, по информации представителей компании, запечатлены последствия авианалета ВВС Израиля на Сирию. «По предварительной оценке, склад боеприпасов, атакованный два дня назад в сирийской Латакии, полностью уничтожен», — говорится в сообщении Imagesat International.

К посту в микроблоге представители израильской компании прикрепили спутниковые фотографии, на которых по, их данным, сначала изображен склад боеприпасов в Латакии 9 апреля прошлого года (согласно фотографиям, это здание длиной 155 метров и шириной 35 метров, расположенное на окраине города). На соседней фотографии, по данным iSi, та же местность, но уже 18 сентября 2018 года — от здания остались только развалины. Других подтверждений о том, что это именно склад боеприпасов и что он был разрушен при ударе сил Израиля 17 сентября Imagesat International не приводит.

Сирийское государственное агентство SANA ранее утверждало, что атаки израильских военных ПВО Сирии в этот день удалось отразить. Целью удара израильской армии агентство тогда называло промышленно-технологическое предприятие.

В ходе именно этой атаки сирийскими ПВО, по данным российского Минобороны, был сбит самолет-разведчик ВВС России Ил-20. У Латакии его экипаж должен был определить места хранения и сбора беспилотников боевиков, действующих против сил сирийского правительства. Крушение самолет потерпел, уже возвращаясь на российскую военную базу Хмеймим​. На борту Ил-20 находились 15 военных, все они погибли. В случившемся Москва обвинила израильских летчиков, которые, по ее данным, «подставили» российский самолет под огонь.

Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20
Политика

Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, зайдя со Средиземного моря, нанесли удары в районе сирийского города Латакия, чем «преднамеренно создали опасную ситуацию» для кораблей и самолетов в этом регионе, заявили в Минобороны. В Израиле в свою очередь причиной случившегося назвали беспорядочную стрельбу сирийских ПВО.

Свои соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета России уже принесли премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и сирийский лидер Башар Асад. Президент России Владимир Путин о происшествии отозвался как о «цепи трагических случайностей».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Израиль , Сирия , авиаудар
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