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ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова

ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

Завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) гражданин России планировал совершить покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным службы, СБУ хотела организовать подрыв автомобиля Аксенова, подозреваемого россиянина 1988 года рождения арестовали. В ФСБ заявили, что его обучали на Украине минно-взрывному делу.

«В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта <...>. Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — сказано в сообщении спецслужбы.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Последняя предусматривает вплоть до восьми лет лишения свободы.

Материал дополняется

Теги
Крым Сергей Аксенов ФСБ покушение
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