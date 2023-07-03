ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова
Завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) гражданин России планировал совершить покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.
По данным службы, СБУ хотела организовать подрыв автомобиля Аксенова, подозреваемого россиянина 1988 года рождения арестовали. В ФСБ заявили, что его обучали на Украине минно-взрывному делу.
«В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта <...>. Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — сказано в сообщении спецслужбы.
Против подозреваемого возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Последняя предусматривает вплоть до восьми лет лишения свободы.
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