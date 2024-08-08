Путин дополнил правила признания организаций нежелательными
Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательными в России организации, учредителями которых являются зарубежные государственные органы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идет о внесении изменений в несколько федеральных законов. По новым нормам, иностранная организация, как неправительственная, так и учрежденная зарубежными госорганами, может быть признана нежелательной. Раньше это касалось только иностранных неправительственных организаций.
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в феврале 2024 года. Он был разработан «в целях минимизации деструктивного влияния» на российское общество, следует из пояснительной записки к документу.
«Для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она также может быть объявлена нежелательной», — заявил тогда депутат от партии «Единая Россия» Василий Пискарев.
По данным Минюста от 5 августа 2024 года, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, входит 181 компания.
Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.9
Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС
Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд
Евгения Поддубного доставили в Москву для лечения
Автомобили в России подорожают вдвое
Зеленоград стал первым в Старой Москве по темпам роста цен на новостройки
ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС
Подборка каналов РБК в Telegram