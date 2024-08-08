Путин дополнил правила признания организаций нежелательными

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательными в России организации, учредителями которых являются зарубежные государственные органы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о внесении изменений в несколько федеральных законов. По новым нормам, иностранная организация, как неправительственная, так и учрежденная зарубежными госорганами, может быть признана нежелательной. Раньше это касалось только иностранных неправительственных организаций.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в феврале 2024 года. Он был разработан «в целях минимизации деструктивного влияния» на российское общество, следует из пояснительной записки к документу.

«Для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она также может быть объявлена нежелательной», — заявил тогда депутат от партии «Единая Россия» Василий Пискарев.

По данным Минюста от 5 августа 2024 года, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, входит 181 компания.