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Военная операция на Украине ,  
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Генпрокуратура признала нежелательной в России работу фонда Джорджа Клуни

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Военная операция на Украине

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации «Фонд Клуни за справедливость», основанной актером Джорджем Клуни, в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций», — пояснили в Генпрокуратуре решение признать фонд нежелательным.

Кроме того, уточнили в Генпрокуратуре, активисты фонда продвигают инициативу уголовного преследования высшего руководства России, а также публично «тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО».

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Политика
Джордж Клуни

31 мая руководитель по юридическим вопросам проекта Docket, который входит в Фонд Клуни, Анна Нейстат сообщила, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест работающих в Европе российских журналистов. По ее словам, в странах, в уголовных кодексах которых есть статья о «пропаганде войны», организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела. Таким образом, журналисты, на которых выдадут ордер на арест, могут быть задержаны и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело.

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