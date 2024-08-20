Путин приехал в Беслан и посетил мемориал жертвам теракта

В сентябре исполнится 20 лет со дня теракта в школе. После случившегося было известно о двух визитах Путина в Беслан. Последний — в 2008-м

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Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан, где посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», на территории которого похоронены погибшие в теракте в школе № 1 в 2004 году.

На территории комплекса находятся два памятника. «Древо скорби» посвящено погибшим заложникам, еще один установлен в память о бойцах спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим во время штурма.

Путин возложил цветы к «Древу скорби», после чего встал перед ним на колени, перекрестился и поцеловал постамент.

Позже президент посетил саму школу, которая также стала мемориальным комплексом.

До этого было известно о двух визитах Путина в Беслан. Первый был 4 сентября 2004 года, сразу после трагических событий. Позже экс-руководитель Северной Осетии Таймураз Мамсуров в интервью для фильма Юрия Дудя (признан Минюстом иноагентом) рассказал, что Путин приезжал в Беслан не только в 2004-м, но и в 2008 году — он посетил кладбище жертв теракта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

1 сентября 2004 года во время праздничной линейки боевики захватили учеников, родителей и учителей в школе № 1 Беслана. В заложниках оказались около 1200 человек. На протяжении трех дней боевики удерживали их в заминированном спортзале. На третий день раздались взрывы и начался пожар. После того как стали выбегать первые заложники, спецназ ФСБ приступил к штурму. Жертвами теракта стали 314 заложников, из них 168 детей. Ответственность за организацию теракта взял на себя Шамиль Басаев.

В апреле 2017 года Европейский суд по правам человека сообщил, что нашел нарушения при подготовке и проведении операции, а также в том, что «касается применения оружия в отношении заложников». Жалобы в ЕСПЧ подали 409 человек. Суд постановил, что Россия нарушила в отношении жертв теракта и их родных право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты, и присудил пострадавшим компенсацию на общую сумму €2,9 млн.