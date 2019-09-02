Песков подтвердил визит Путина на кладбище жертв теракта в Беслане

Президент России Владимир Путин приезжал на кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта 2004 года, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее экс-руководитель Северной Осетии Таймураз Мамсуров в интервью для фильма Юрия Дудя рассказал, что Путин приезжал в Беслан не только в 2004-м, но и в 2008 году.

«Мы с ним были на кладбище. Он был здесь в 2008 году», — сказал Мамсуров.

«Путин был на том кладбище», — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова Мамсурова о визите Путина на кладбище в Беслане в 2008 году.

1 сентября 2004 года во время праздничной линейки боевики захватили учеников, родителей и преподавателей в школе № 1 Беслана. Всего в заложниках оказались около 1200 человек. На протяжении трех дней боевики удерживали их в заминированном спортивном зале. В операции по освобождению заложников принимали участие сотрудники российского МВД, Министерства обороны и отряд специального назначения ФСБ. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 168 детей. Ответственность за организацию атаки взял на себя Шамиль Басаев.