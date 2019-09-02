Песков подтвердил визит Путина на кладбище жертв теракта в Беслане

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,77 -0,02 EUR Бирж. 73,22 -0,13 Brent 58,55 -2,93% USD Нал. 67,16 66,24 EUR Нал. 73,67 72,74 USD ЦБ 66,62 +0,13 EUR ЦБ 73,17 -0,21 EUR/USD 1,0965 -0,0029 BTC/USD Бирж. 9 894,30 +120,00 IMOEX 2 772,83 +1,20% RTSI 1 308,85 +1,20% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽67 (+0,4%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,4%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 66,62 (+0,13) Quote, 12:41
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 73,17 (-0,21) Quote, 12:41
ВЭБ прокредитует проекты «Т Плюс» «Реновы» на 100 млрд руб. Бизнес, 18:45 РПЛ отложила введение Fan ID на своих матчах Спорт, 18:41 МВД проверит следователей после жалобы футболистов по делу о хищении Общество, 18:40 СК начал проверку смерти организатора концертов филармонического оркестра Общество, 18:38 Полиция возбудила дело из-за несогласованной акции 31 августа Общество, 18:34 ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Петербурге Общество, 18:33 Государство — самый безумный игрок в интернет-торговле: глава «220 Вольт» Pro, 18:31 «Роскосмос» опубликовал снимки урагана «Дориан» на Багамах Общество, 18:30 «Динамо» арендовало лучшего бомбардира «Уфы» Спорт, 18:30 СМИ сообщили об обсуждении Борисом Джонсоном внеочередных выборов Политика, 18:24 В Новосинеглазово объяснили исполнении песни о рюмке водки на 1 сентября Общество, 18:24 Поклонская ответила на заявление бывшего мужа о расставании Общество, 18:20 Спортивный бизнес получит от государства гранты на 300 млн руб. Спорт, 18:18 Синоптики предупредили россиян о европейской зиме с ледяными дождями Общество, 18:17
Общество ,  
0 
Песков подтвердил визит Путина на кладбище жертв теракта в Беслане

Президент России Владимир Путин приезжал на кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта 2004 года, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее экс-руководитель Северной Осетии Таймураз Мамсуров в интервью для фильма Юрия Дудя рассказал, что Путин приезжал в Беслан не только в 2004-м, но и в 2008 году.

«Мы с ним были на кладбище. Он был здесь в 2008 году», — сказал Мамсуров.

«Путин был на том кладбище», — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова Мамсурова о визите Путина на кладбище в Беслане в 2008 году.

1 сентября 2004 года во время праздничной линейки боевики захватили учеников, родителей и преподавателей в школе № 1 Беслана. Всего в заложниках оказались около 1200 человек. На протяжении трех дней боевики удерживали их в заминированном спортивном зале. В операции по освобождению заложников принимали участие сотрудники российского МВД, Министерства обороны и отряд специального назначения ФСБ. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 168 детей. Ответственность за организацию атаки взял на себя Шамиль Басаев.

Теги: Владимир Путин, Беслан
Экономика образования: Как меняется индустрия знаний в эпоху цифровой трансформации Все материалы
Материалы по теме
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Общество
Левада-центр оценил память россиян о теракте в Беслане
Общество
ЕСПЧ присудил пострадавшим от теракта в Беслане €2,9 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter