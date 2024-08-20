Трамп заявил о планах обнародовать результаты когнитивных тестов

Трамп сообщил, что успешно прошел медицинское обследование и когнитивные тесты и готов обнародовать их результаты. Свою соперницу Камала Харрис он посчитал недостаточно умной для руководства страной

Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Reuters)

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал опубликовать результаты медицинского обследования и когнитивных тестов, сообщил он CBS.

Политик рассказал, что обследование показало «идеальный результат», а тесты на умственные способности он сдал «на отлично».

«Я все сделал правильно. И один из врачей сказал: «Я никогда раньше не видел такого, чтобы все было правильно». Нет, у меня нет проблем. Я бы пошел дальше, я думаю, что любой, кто баллотируется на пост президента, будь ему 75, 65 или 45 лет, должен пройти когнитивный тест», — сказал он.

Трамп также заявил, что США «нужен очень умный человек» и усомнился в том, что его оппонент от Демократической партии Камала Харрис достаточно умна. При этом, отмечает CBS, приводить конкретные доказательства этого он отказался.

78-летний республиканец не раз критично высказывался в адрес умственных способностей 81-летнего президента США Джо Байдена, а когда демократ уступил номинацию от своей партии 59-летней Харрис, своему вице-президенту, то Трамп стал критиковать ее.

Например, он не раз говорил о Харрис как о «товарище», намекая на ее левые взгляды. В частности, на предвыборном митинге в Пенсильвании 17 августа республиканец раскритиковал экономический план кандидата от демократов, который подразумевает запрет «взвинчивания цен» на продукты питания и рецептурные лекарства и предоставление субсидий и налоговых льгот для среднего класса и малоимущих.

Трамп критиковал не только политико-экономические предложения Харрис, но даже ее смех. «Это смех сумасшедшего», — говорил он.

Вице-президент не отвечала на нападки.