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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об ударе по командному пункту ВСУ близ Орехова

Минобороны: военные поразили командный пункт ВСУ близ Орехова Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Близ Первомайского в ДНР также нанесен удар по пункту управления беспилотниками, сообщили в ведомстве
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные поразили передовой командный пункт 9-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины близ города Орехова Запорожской области, сообщается в сводке Минобороны.

Близ Первомайского в ДНР также нанесен удар по пункту управления беспилотниками.

На запорожском направлении российские войска отбили атаку ВСУ юго-западнее Успеновки. Кроме того, украинским военным было нанесено поражение близ населенных пунктов Яблоневое и Малая Токмачка, заявили в министерстве.

Потери Украины составили более 40 военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-20, заявило ведомство.

Помимо того, российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 близ Брусовки в ДНР.

Накануне в Минобороны отчитывались об уничтожении реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» пункта управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке.

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Кроме того, был нанесен удар по командному пункту 10-го армейского корпуса ВСУ близ Орехова. Близ Запорожья и Малой Токмачки были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения украинских сил.

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Теги
Елена Чернышова
Минобороны Запорожская область Военная операция на Украине
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