Жителя Касимова обвинили в повторной дискредитации армии за анекдот

Жителя Касимова обвинил в повторной дискредитации армии за анекдот о Херсоне

Василий Большаков опубликовал анекдот «про Херсон» в день вывода российских войск из этого города прошлой осенью. Следствие предъявило ему обвинение. Мужчине грозит заключение на срок до трех лет

Жителю Рязанской области Василию Большакову предъявили обвинение по статье о повторной дискредитации армии, сообщил РБК его адвокат Андрей Курятников.

«Два эпизода по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ: 12 критических комментариев и анекдот, рассказанный в ВК про Херсон. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого 18 августа [подмисано] следователем СУ УМВД РФ по Рязанской области», — заявил Курятников.

РБК направил запрос в УМВД России по Рязанской области.

Уголовное дело против Большакова завели в марте. «Василий находится дома в городе Касимове Рязанской области. Действительно, поводом явилась публикация анекдота в ВК». — подтвердил РБК его адвокат.

Анекдот был опубликован 9 ноября — в этот день глава Минобороны Сергей Шойгу поручил вывести российские войска из Херсона и правого берега Днепра в Херсонской области.

В первый раз к ответственности за дискредитацию армии Большакова привлекли прошлым летом. Тогда его оштрафовали на 30 тыс. руб. за комментарии во «ВКонтакте». В постановлении суда было сказано, что мужчина «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России».

Статья 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии) появилась в УК в прошлом марте. В случае повторного нарушения в течение года предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а также лишения свободы на срок до трех лет.

К июню Конституционный суд отклонил требования более десяти заявителей, предлагавших признать неконституционной ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии.

В жалобах говорилось, что ст. 20.3.3 нарушает более десятка статей Конституции, в том числе о праве на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний и запрете на установление идеологии. Заявители отмечали также на дискриминационный характер статьи, поскольку штрафы по ней предусматриваются за антивоенную позицию.



Суд посчитал, что публичные негативные оценки действий армии могут «снижать решительность и эффективность выполнения Вооруженными Силами <...> поставленных задач, мотивированность военнослужащих и тем самым <...> содействовать силам, противостоящим интересам Российской Федерации и ее граждан».