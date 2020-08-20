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Одна из лидеров белорусской оппозиции записала обращение к силовикам

Оппозиция призывает белорусских силовиков перестать выполнять приказы и перейти на сторону протестующих. В этом случае им будет гарантирована безопасность и материальная поддержка
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Video

Соратница Светланы Тихановской, Мария Колесникова, опубликовала видеообращение к силовым органам Белоруссии. Она потребовала от них перестать выполнять приказы власти и перейти на сторону оппозиции.

«То, как власть запятнала честь ваших погон, такого еще не было… Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания: кто ходит с нами по одним улицам — люди или нет? Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда», — с такими словами Мария Колесникова обратилась к белорусским силовикам.

Она заявила, что силовикам, «перешедшим на сторону народа», будет гарантирована безопасность и неприкосновенность. Всем, кто откажется исполнять «преступные приказы», будет также гарантировано жилье и материальная помощь.

«Вы можете быть милиционером, пограничником, военным или сотрудником КГБ. Если вы арестуете и отдадите под суд тех, кто унижал невиновных, беззащитных, мирных людей, вы станете героем», — сказала Колесникова.

МВД Белоруссии ответило на призывы «Милиция с народом!»
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Представители белорусской оппозиции ранее уже неоднократно обращались к милиции и военным с просьбой поддержать протесты. На фоне силовых разгонов несогласных акций в социальных сетях стали появляться видео, участники которых называли себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, выбрасывали свою форму или говорили о намерении уволиться из-за протестов в стране.

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Некоторые силовики после ухода в отставку сообщали о давлении со стороны бывшего начальства. Один из них в разговоре с РБК сообщил, что покинул Белоруссию. «По секрету сказал один мой товарищ, что мои бывшие коллеги хотели меня отловить и избить, на это есть доказательство — переписка из общего чата сотрудников», — пояснил экс-участковый, записавший видео в поддержку протестов.

МВД страны давало ответ на такие призывы. 18 августа ведомство опубликовало обращение, в котором говорилось, что участники и организаторы проходящих в Белоруссии акций протеста демонизируют милицию, формируя «ошибочную установку» о том, что быть правоохранителем стыдно и плохо. В МВД заявили, что выступают за «обстоятельный разбор» событий последних дней и разделяют ответственность за «все то негативное», что в это время «пришлось испытать мирным гражданам». Однако при этом в ведомстве считают себя не частью «режима», но частью общества. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, силовики
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