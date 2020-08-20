Одна из лидеров белорусской оппозиции записала обращение к силовикам

Оппозиция призывает белорусских силовиков перестать выполнять приказы и перейти на сторону протестующих. В этом случае им будет гарантирована безопасность и материальная поддержка

Мария Колесникова (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

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Соратница Светланы Тихановской, Мария Колесникова, опубликовала видеообращение к силовым органам Белоруссии. Она потребовала от них перестать выполнять приказы власти и перейти на сторону оппозиции.

«То, как власть запятнала честь ваших погон, такого еще не было… Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания: кто ходит с нами по одним улицам — люди или нет? Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда», — с такими словами Мария Колесникова обратилась к белорусским силовикам.

Она заявила, что силовикам, «перешедшим на сторону народа», будет гарантирована безопасность и неприкосновенность. Всем, кто откажется исполнять «преступные приказы», будет также гарантировано жилье и материальная помощь.

«Вы можете быть милиционером, пограничником, военным или сотрудником КГБ. Если вы арестуете и отдадите под суд тех, кто унижал невиновных, беззащитных, мирных людей, вы станете героем», — сказала Колесникова.