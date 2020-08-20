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В СК назвали похищенную депутатом Мосгордумы сумму

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев, в отношении которого Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозревается в хищении 2,169 млн руб.
Олег Шереметьев
Олег Шереметьев (Фото: duma.mos.ru)

Депутата Московской городской думы Олега Шереметьева подозревают в хищении в общей сложности 2,169 млн руб., сообщил РБК источник в Следственном комитете (СК) и подтвердил источник, близкий к ведомству.

В четверг, 20 августа, СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении члена фракции КПРФ в Мосгордуме Олега Шереметьева, которого подозревают в том, что он в течение нескольких месяцев присваивал деньги, выплачивавшиеся в качестве премий его помощнику.

Собеседники РБК пояснили, что деньги перечислялись управлением бухгалтерского учета аппарата Мосгордумы на счет помощницы Шереметьева на основании служебных записок депутата, который утверждал, что она имеет право на премии в связи с выполнением ей особо важных и сложных заданий. Самой же помощнице депутат, как пояснили источники РБК, сказал, что на ее карту будут перечисляться деньги для выплат помощникам, работающим на общественных началах, и та просто снимала их в банкомате и отдавала начальнику.

В общей сложности — с 29 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года — управление бухгалтерского учета аппарата Мосгордумы перечислило на счет помощницы Шереметьева 2 млн 169 тыс. руб., пояснил источник РБК. Всю эту сумму она, как полагает следствие, в итоге передала депутату.

СК возбудил уголовное дело против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева
Общество
Олег Шереметьев

Олег Шереметьев стал депутатом Мосгордумы в сентябре 2019 года. До этого он работал инженером в Институте минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, а также в Геологическом институте РАН и в российском государственном геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидзе.

Шереметьев был одним из девяти депутатов, которые потребовали отставки спикера московского парламента Алексея Шапошникова. В пояснительной записке к постановлению депутаты обвиняли Шапошникова в безответственном поведении в период пандемии, а также сокрытии изрядной части своих доходов.

Кроме того, Шереметьев был одним из истцов по иску в Верховный суд против указа президента России Владимира Путина о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.

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По словам руководителя пресс-службы фракции КПРФ Александра Ющенко, он не может «давать оценки делу Шереметьева». «Но общая тенденция, которая сегодня происходит по всей стране, по многим регионам, где преследуются наши активисты, снимаются наши кандидаты, такая есть. В целом то, что я сейчас читаю в СМИ, очень отдает знакомым почерком такого общего нынешнего направления, как давление на коммунистов с помощью разных методов: избирательной системы, уголовной системы, административной системы», — сказал он.

Авторы: Дмитрий Серков, Евгений Калюков, Екатерина Костина
Теги: Мосгордума, криминал, мошенничество
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СК возбудил уголовное дело против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева
Общество
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