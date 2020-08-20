В СК назвали похищенную депутатом Мосгордумы сумму

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев, в отношении которого Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозревается в хищении 2,169 млн руб.

Олег Шереметьев (Фото: duma.mos.ru)

Депутата Московской городской думы Олега Шереметьева подозревают в хищении в общей сложности 2,169 млн руб., сообщил РБК источник в Следственном комитете (СК) и подтвердил источник, близкий к ведомству.

В четверг, 20 августа, СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении члена фракции КПРФ в Мосгордуме Олега Шереметьева, которого подозревают в том, что он в течение нескольких месяцев присваивал деньги, выплачивавшиеся в качестве премий его помощнику.

Собеседники РБК пояснили, что деньги перечислялись управлением бухгалтерского учета аппарата Мосгордумы на счет помощницы Шереметьева на основании служебных записок депутата, который утверждал, что она имеет право на премии в связи с выполнением ей особо важных и сложных заданий. Самой же помощнице депутат, как пояснили источники РБК, сказал, что на ее карту будут перечисляться деньги для выплат помощникам, работающим на общественных началах, и та просто снимала их в банкомате и отдавала начальнику.

В общей сложности — с 29 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года — управление бухгалтерского учета аппарата Мосгордумы перечислило на счет помощницы Шереметьева 2 млн 169 тыс. руб., пояснил источник РБК. Всю эту сумму она, как полагает следствие, в итоге передала депутату.