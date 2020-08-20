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Кремль ответил на слова Волошина об утрате Лукашенко ощущения реальности

Комментируя слова бывшего главы администрации президента России, что Александр Лукашенко утратил «чувство народа», Дмитрий Песков назвал их личной точкой зрения Александра Волошина
Александр Волошин
Александр Волошин (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

В Кремле с большим уважением относятся к Александру Волошину, руководившему в 1999–2003 годах администрацией президента России, но его нынешние заявления считают лишь словами частного лица. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Сейчас он выражает свою личную точку зрения, он волен это делать. Но эта точка зрения не является официальной», — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова Волошина, что к массовым протестам в Белоруссии привела утрата Александром Лукашенко ощущения реальности.

«Президент [Лукашенко] утратил чувство своего народа. Это тяжелая ноша — власть, и, видимо, он в какой-то момент начал терять ощущение реальности. Страна уже хотела чего-то другого, а он ей пытался навязать что-то свое — и политически, и экономически. Накопилось недовольство, что и привело к нынешней ситуации», — сказал Волошин в ходе онлайн-беседы, организованной Школой гражданского просвещения, отвечая на вопрос издания Znak.com.

По словам Волошина, за прошедшее с 1994 года время в белорусском обществе накопилась психологическая усталость и появилось желание перемен, а сам Лукашенко потерял огромную долю популярности, которая была у него в момент победы на первых выборах, когда он выиграл в качестве кандидата оппозиции.

Экс-глава администрации президента России особо отметил, что не понимает зверского отношения силовых структур к участникам протестов.

«Это за гранью добра и зла. Какое-то гестаповское зверство по отношению к соотечественникам. У людей опьянение кровью», — возмутился Волошин.

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Он выразил уверенность в том, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, так как это может только навредить.

«Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Идентифицировать, именовать проблемы внутрибелорусские должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. Мы не стали бы сейчас в этот процесс никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии», — заявил в четверг Песков.

Многотысячная акция протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран Александр Лукашенко. По официальным данным, он набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

17 августа Тихановская заявила, что готова взять на себя обязанности национального лидера на период организации новых президентских выборов — «реальных, честных и прозрачных».

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Александр Волошин, Дмитрий Песков, Белоруссия
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