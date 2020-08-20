Кремль ответил на слова Волошина об утрате Лукашенко ощущения реальности

Комментируя слова бывшего главы администрации президента России, что Александр Лукашенко утратил «чувство народа», Дмитрий Песков назвал их личной точкой зрения Александра Волошина

Александр Волошин (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

В Кремле с большим уважением относятся к Александру Волошину, руководившему в 1999–2003 годах администрацией президента России, но его нынешние заявления считают лишь словами частного лица. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас он выражает свою личную точку зрения, он волен это делать. Но эта точка зрения не является официальной», — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова Волошина, что к массовым протестам в Белоруссии привела утрата Александром Лукашенко ощущения реальности.

«Президент [Лукашенко] утратил чувство своего народа. Это тяжелая ноша — власть, и, видимо, он в какой-то момент начал терять ощущение реальности. Страна уже хотела чего-то другого, а он ей пытался навязать что-то свое — и политически, и экономически. Накопилось недовольство, что и привело к нынешней ситуации», — сказал Волошин в ходе онлайн-беседы, организованной Школой гражданского просвещения, отвечая на вопрос издания Znak.com.

По словам Волошина, за прошедшее с 1994 года время в белорусском обществе накопилась психологическая усталость и появилось желание перемен, а сам Лукашенко потерял огромную долю популярности, которая была у него в момент победы на первых выборах, когда он выиграл в качестве кандидата оппозиции.