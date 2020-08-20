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Экс-чиновник рассказал об идее Трампа обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

В 2018 году президент США Дональд Трамп интересовался возможностью обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, рассказал в интервью MSNBC бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США Майлз Тэйлор.

Это произошло во время рабочей поездки президента, когда Пуэрто-Рико восстанавливался после разрушительного урагана 2017 года. «Он сказал нам, <...> что хочет узнать, можем ли мы обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико был грязным, а люди — бедными», — сказал Тэйлор.

Отвечая на вопрос ведущей, он пояснил, что не воспринял сказанное президентом как шутку.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
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