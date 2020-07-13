Бывшая и.о. министра рассказала об идее Трампа продать Пуэрто-Рико

По словам Элейн Дюк, президент высказал эту идею после урагана в 2017 году, в результате которого остров сильно пострадал. Тогда между властями Пуэрто-Рико и Вашингтоном возник конфликт из-за помощи США

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико (территория находится под управлением страны) после разрушительного урагана в 2017 году, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times.

По ее словам, президент предлагал «продать» остров или «избавиться» от него.

«Знаете, идеи, исходящие от президента, были больше идеями бизнесмена. Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Или, знаете, избавиться от этого актива», — пояснила Дюк. Она также рассказала, что идея продажи Пуэрто-Рико никогда серьезно не обсуждалась после того, как Трамп озвучил ее.

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико осенью 2017 года. По данным властей острова, в результате погибли более 60 человек. Ликвидация последствий и помощь пострадавшим жителям стали предметом спора Трампа и местных властей.