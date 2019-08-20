Премьера Италии отправили в отставку

Джузеппе Конте официально лишился поста главы итальянского правительства, его отставку принял президент. Причиной его ухода стал политический конфликт с партией «Лига Севера», которую обвиняли в связях с Москвой

Джузеппе Конте (Фото: ZUMA / ТАСС)

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте. Заявление президентской администрации опубликовано на официальном сайте.

«Президент Республики принял заявление об отставке и предложил правительству позаботиться о текущих делах», — говорится в тексте. В среду, 21 августа, должны начаться политические консультации о кандидатуре нового правительства.

Об уходе в отставку сам Конте заявил 20 августа, во время выступления в сенате. Поводом для правительственного кризиса стало решение правящей партии «Лига Севера» вынести вотум недоверия кабмину, который был необходим для проведения досрочных выборов. До этого «Лига Севера», лидером которой является вице-премьер Маттео Сальвини и «Движение «5 звезд», выдвиженцем которой был Конте, выступали в одной коалиции, о которой им удалось договориться после долгого конфликта. Однако в последние месяцы отношения между двумя крупнейшими партиями обострились.

Конте неоднократно выступал с резкими заявлениями в отношении Сальвини. Так, 15 августа он раскритиковал Сальвини, занимающего также пост главы МВД, за решение недопустить в итальянский порт судно с мигрантами. Премьер заявил, что действия его заместителя могут нанести ущерб позициям Италии в Европе.