Премьер-министр Италии объявил об отставке

Джузеппе Конте сегодня проинформирует президента Италии о своем намерении подать в отставку. Об этом он заявил в ходе выступления в сенате

Итальянские сенаторы 20 августа собрались на внеочередное заседание, чтобы обсудить сложившийся правительственный кризис и прослушать доклад премьер-министра Джузеппе Конте о работе правительства. Итальянские СМИ прогнозировали, что он объявит об отставке. Так и случилось. В начале своего выступления он раскритиковал вице-премьера и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который спровоцировал правительственный кризис. Потом заявил, что его правительство за 14 месяцев работы успело сделать немало, а в конце речи сообщил о намерении проинформировать президента Италии Серджо Маттареллу о своей отставке.

«Решение «Лиги» подразумевает, чтобы я завершил свой опыт государственного управления, и я намерен это сделать. По окончании дискуссии я направлюсь к президенту, чтобы сложить с себя полномочия», — заявил Конте (его выступление транслировалось на сайте сената). «Теперь Маттарелла возглавляет этот кризис, я благодарю его за советы, которые он мне давал. Благодарю всех парламентариев, в том числе оппозиционных, я всегда учитывал ваше мнение», — сказал Конте.

Итальянские парламентарии были вынуждены прервать отпуск 13 августа ради экстренного заседания, посвященного кризису. Сенат не поддержал идею Сальвини провести голосование об объявлении недоверия Джузеппе Конте. Тогда же было решено, что Конте выступит перед депутатами 20 августа.

Как Конте стал премьером Джузеппе Конте возглавил правительство в результате политического кризиса, случившегося после парламентских выборов в марте прошлого года. На выборах ни одна из партий не смогла набрать нужные для формирования правительства 40% голосов. После трех месяцев существования без правительства лидеры «Лиги» и «Движения пяти звезд» согласились сформировать коалиционный кабинет на базе двух партий, что расценивалось в европейских СМИ как «наихудший кошмар для ЕС». В мае прошлого года лидер «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Конте, преподававшего тогда право во Флорентийском университете, а на следующий день президент Италии Серджо Маттарелла поручил ему сформировать кабинет. Сформировать правительство сразу не удалось, так как президент категорически не согласился с назначением на должность министра экономики евроскептика Паоло Савона, из-за чего Конте отказался работать над этим. Тогда Ди Майо и Сальвини нашли компромиссное решение: Конте станет премьером, а Савона будет министром, но не экономики, а по связям с Евросоюзом.



Между партиями «Лига» и «Движение пяти звезд» с момента создания коалиционного «правительства перемен» существовало множество разногласий. Однако их отношения резко обострились 8 августа, когда «Лига» и популисты разошлись насчет поддержки строительства скоростной железной дороги Турин — Лион: «Движение пяти звезд» предлагало отказаться от проекта, но не получило одобрения Сальвини. Тогда же лидер «Лиги» заявил о невозможности продолжать работу с коллегами по коалиции ввиду постоянных противоречий. «Движение пяти звезд» также выступило с заявлением, что «Сальвини — собеседник, который больше не заслуживает доверия».