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США перенаправят выделенные для Сирии $230 млн на другие цели
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США перенаправят выделенные для Сирии $230 млн на другие цели
Война в Сирии, 19:57
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США перенаправят выделенные для Сирии $230 млн на другие цели
В Госдепе пояснили, что на урегулирование ситуации в Сирии собрали около $300 млн от партнеров по коалиции, в том числе $100 млн от Саудовской Аравии и $50 млн от ОАЭ. В ведомстве заверили, что цели США в Сирии остаются прежними
Дамаск, Сирия (Фото: Bassam Khabieh / Reuters)

Госдепартамент США решил перенаправить на другие цели $230 млн, которые изначально планировалось направить на стабилизацию в Сирии. Об этом сказано в заявлении официального представителя ведомства Хизер Нойерт.

По ее словам, с апреля внешнеполитическое ведомство собрало на эти цели порядка $300 млн от партнеров по коалиции, в том числе получило пожертвования от Саудовской Аравии в размере $100 млн и от Объединенных Арабских Эмиратов — $50 млн.

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«Госсекретарь Помпео распорядился перенаправить на другие цели примерно $230 млн для стабилизационной помощи Сирии, выделение которых пересмотрели», — отметила Нойерт.

Она рассказала, что решение о пересмотре принял сам госсекретарь, получив на это одобрение Белого дома. Пресс-секретарь добавила, что Майк Помпео принял во внимание уже оказанный Соединенными Штатами «значительный военный и финансовый вклад».

«Совместно с конгрессом Госдепартамент будет направлять эти средства на поддержку других ключевых приоритетов внешней политики», — резюмировала Нойерт, подчеркнув, что цели США в Сирии остались прежними.

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«Это решение не означает какого-либо ослабления приверженности США нашим стратегическим целям в Сирии. Президент дал понять, что мы готовы оставаться в республике до тех пор, пока не произойдет окончательное поражение «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России. — РБК)», — заверила представитель внешнеполитического ведомства.

Хизер Нойерт добавила, что решение о перенаправлении средств не повлияет на гуманитарную помощь сирийцам, на которую США выделили с начала конфликта $8,1 млрд. США, по ее словам, будут и дальше предоставлять гуманитарную помощь, оказывать поддержку действующим в стране «Белым каскам» и сотрудникам ООН.​

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Таким образом Госдеп подтвердил информацию агентства Associated Press, которое со ссылкой на источники первым сообщило о сокращении программы помощи Сирии на $200 млн.

В середине мая CBS со ссылкой на двух представителей американской администрации рассказал о том, что Белый дом приостановил программу помощи северо-западным регионам Сирии, включая Идлиб и Африн. Телеканал указывал, что сирийские регионы лишатся десятков миллионов долларов.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Сирия , американская коалиция
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