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Reuters рассказал о тайном предложении Генштаба России США по Сирии
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Reuters рассказал о тайном предложении Генштаба России США по Сирии
Политика, 01:52
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Reuters рассказал о тайном предложении Генштаба России США по Сирии
Вскоре после встречи Путина и Трампа глава российского Генштаба Валерий Герасимов тайно связался со своим коллегой из США Джозефом Данфордом. Он направил ему письмо, в котором перечислил предложения по восстановлению Сирии
Валерий Герасимов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов направлял высшему военному командованию США тайное письмо с предложением сотрудничества в восстановлении Сирии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на полученный агентством документ.

Адресатом письма был председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд. Послание ему было передано 19 июля, через несколько дней после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Согласно полученной Reuters информации, Герасимов предложил Вашингтону сотрудничество в восстановлении разрушенной сирийской инфраструктуры и возвращении в Сирию беженцев.

В правительственном документе, на который ссылается Reuters, излагающем суть письма, указывается, что речь идет о помощи в восстановлении тех районов страны, которые уже контролируются властями режима Башара Асада. «В предложении [Герасимова] утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других ресурсов, необходимых для восстановления страны, необходимого для возвращения беженцев», — цитирует агентство документ.

В Вашингтоне, отмечает Reuters, предложение Москвы было встречено «очень холодно». В служебной записке, полученной Reuters, отмечается, что поддерживать подобные действия Вашингтону стоит только в том случае, если для Сирии будет найдено политическое решение кризиса, подразумевающее проведение независимых выборов под контролем ООН.

В военном командовании США комментировать информацию о письме Герасимова отказались, сославшись на договоренность о засекреченности переговоров. «В соответствии со сложившейся практикой оба генерала согласились хранить конфиденциальность относительно содержания переговоров », — заявила пресс-секретарь командования Пола Данн.

Послевоенное восстановление Сирии стало темой для обсуждения и на прошедшей 16 июля встрече Путина и Трампа. Содержание этой части беседы было частично раскрыто Минобороны. Так, как утверждал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, российская сторона подготовила и направила США предложения для организации работы по возвращению беженцев в места их постоянного проживания. Кроме того Россия предложила США создать совместную группу по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Сирия , Генштаб , Валерий Герасимов
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