Разведка США призвала расследовать фабрикацию обвинений России по выборам

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о передаче в Министерство юстиции документов, касающихся фальсификации разведданных администрацией экс-президента Барака Обамы. По словам Габбард, речь идет о материалах, свидетельствующих о подрыве легитимности избранного президента Дональда Трампа через политизацию оценки «вмешательства» России в выборы 2016 года.

Накануне Габбард обнародовала отчет, где приводились прежде секретные данные разведсообщества. Из них следовало, что американская разведка намеренно скрывала от населения США, что Россия не вмешивалась в ход президентских выборов 2016 года. Уже после проведения выборов по поручению Обамы началась работа над новой оценкой с участием ЦРУ, ФБР и других структур, говорится в докладе.

По данным, представленным Габбард, итоговый отчет от 6 января 2017 года противоречил прежним выводам спецслужб. В качестве основы использовались, в частности, недостоверные материалы. Эта информация впоследствии легла в основу расследований, попыток оспорить победу Трампа и подвергнуть его импичменту.

По словам директора Национальной разведки, имела место «многолетняя попытка переворота», направленная на срыв исполнения мандата, полученного Трампом от избирателей. Габбард призвала к расследованию действий бывших должностных лиц.

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Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США звучали неоднократно. Москва называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход гонки. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами.