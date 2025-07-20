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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ввел санкции против журналистки Юлии Латыниной

Сюжет
Военная операция на Украине
Юлия Латынина (признана Минюстом России иностранным агентом)
Юлия Латынина (признана Минюстом России иностранным агентом) (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

Глава Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российской журналистки Юлии Латыниной (признана Минюстом России иностранным агентом), указ опубликован на сайте президента.

Ограничительные меры стали ответом властей на участие в информационных кампаниях, направленных в том числе на «подрыв обороноспособности Украины и продвижение антиукраинских нарративов», пишет «Суспильне».

Всего санкции ввели против пятерых человек — трех граждан Украины и двух граждан России. В список также попали украинский блогер Андрей Серебрянский («Андрей Луганский»), бизнесмен Геннадий Балашов, экснардеп Наталья Королевская, военный корреспондент Татьяна Аксененко.

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Латынина — журналист, колумнист и блогер, долгое время публиковалась в «Новой газете». Она также выступила против военной операции на Украине, попала в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.

В 2016 и 2017 годах Латынина сообщала о публичных нападениях на нее и ее дом в Подмосковье. В 2017 году после поджога автомобиля она покинула Россию вместе с родителями и заявила, что не планирует возвращаться.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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