Зеленский ввел санкции против журналистки Юлии Латыниной
Глава Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российской журналистки Юлии Латыниной (признана Минюстом России иностранным агентом), указ опубликован на сайте президента.
Ограничительные меры стали ответом властей на участие в информационных кампаниях, направленных в том числе на «подрыв обороноспособности Украины и продвижение антиукраинских нарративов», пишет «Суспильне».
Всего санкции ввели против пятерых человек — трех граждан Украины и двух граждан России. В список также попали украинский блогер Андрей Серебрянский («Андрей Луганский»), бизнесмен Геннадий Балашов, экснардеп Наталья Королевская, военный корреспондент Татьяна Аксененко.
Латынина — журналист, колумнист и блогер, долгое время публиковалась в «Новой газете». Она также выступила против военной операции на Украине, попала в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.
В 2016 и 2017 годах Латынина сообщала о публичных нападениях на нее и ее дом в Подмосковье. В 2017 году после поджога автомобиля она покинула Россию вместе с родителями и заявила, что не планирует возвращаться.
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