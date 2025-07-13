Путин назвал Aurus комфортным
Автомобиль Aurus — большой, удобный и подходит в том числе для переговоров, отметил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Машина комфортная и довольно большая. Удобная для того, чтобы здесь общаться», — поделился президент, добавив, что недавно так у него прошел разговор с российским полпредом и губернатором.
Aurus — российский автомобиль представительского класса. Основная производственная площадка находится в ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан, где выпускают базовые модели бренда, такие как Senat и Komendant.
Весной Путин назвал люксовый автомобиль Aurus «хорошей машиной». Такое заявление он сделал на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Обновленный лимузин Aurus Senat показали на инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2024 года. Изменения коснулись как внешнего вида, так и некоторых технических аспектов. Новый Aurus Senat для президента получил более узкие фары с новым дизайном световых элементов. Под них переделана и вся передняя часть кузова. Другими стали не только решетка радиатора и бампер, но также капот и крылья. Сзади появились новые фонари, также автомобилю поменяли колесные диски.
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