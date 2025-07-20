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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила 15 атаковавших Москву беспилотников

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву
Обломки упали в том числе в Зеленограде. Московские аэропорты ограничили работу

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Позднее были сбиты еще два дрона.

За несколько минут до этого мэр рассказал об уничтожении БПЛА в Зеленограде, отметив, что на месте падения обломков серьезных повреждений и пострадавших нет.

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Московские аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в Росавиации. Чуть ранее аналогичные меры ввели в Шереметьево.

Столичный регион подвергался атакам и в предыдущие дни — 18 и 19 июля Собянин неоднократно сообщал о сбитых дронах. Только вечером в субботу, по данным Минобороны, было уничтожено четыре беспилотника, два из которых летели на Москву.

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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
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