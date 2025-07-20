Почему власти Франции и Германии призывают граждан больше работать

Правительства Германии и Франции, госдолг которых растет, представили параметры бюджетов на будущий год. Чем отличаются их подходы и почему власти обеих стран призывают своих граждан больше работать, разбирался РБК

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Какую бюджетную политику анонсировали правительства Германии и Франции

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики (окончательно согласовать их предстоит осенью; бюджет ФРГ на 2025 год также еще не утвержден, поскольку правительство было приведено к присяге в мае).

Прежде всего, обе страны намерены существенно увеличить военные расходы. Президент Пятой республики Эмманюэль Макрон пообещал довести оборонный бюджет к 2027 году до €64 млрд, что вдвое выше показателя 2017-го. Военные расходы Германии в 2025 году должны составить €62,4 млрд, или почти на 20% больше, чем годом ранее, а в 2026-м — €82 млрд. Бундестаг еще в марте проголосовал за внесение изменений в Основной закон ФРГ, которые позволят увеличить расходы на оборону, кроме того, правящая коалиция предложила создать новый специальный фонд в размере €500 млрд, предназначенный для финансирования инфраструктурных проектов. Все это происходит на фоне рекордного роста госдолга обеих ведущих экономик ЕС — во Франции он вырос до €3,3 млрд (114% ВВП), в Германии — до €2,5 млрд (62% ВВП). И если Париж намерен его сократить, урезав госрасходы, то Берлин, наоборот, готов еще больше увеличить заимствования.

Французский премьер-министр Франсуа Байру, представляя 15 июля план бюджетной экономии, в частности, предложил заморозить в 2026 году как налоговые ставки, так и социальные выплаты и пенсии на уровне 2025 года. Цель — сдержать инфляцию расходов без повышения налогов. Также Байру анонсировал так называемый «взнос солидарности», который затронет наиболее состоятельных французов. Размер этого фактически нового налога на богатство будет определять парламент. «Каждый должен приложить усилие… Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше», — отметил премьер. Байру также предложил отменить два государственных праздника, чтобы повысить производительность труда. «Нам необходимо больше работать», — заключил премьер Франции.

Примечательно, что существенно сократить госрасходы предлагал еще при согласовании бюджета на 2025 год и предыдущий кабинет Мишеля Барнье. Речь шла об урезании расходов на €40 млрд, а также повышении налогов для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд. Эта инициатива в итоге привела к отставке правительства. Из-за недовольства и левых, и правых Барнье принял решение провести законопроект о социальной части расходов бюджета с помощью ст. 49.3 Конституции, которая позволяет обойти голосование в нижней палате парламента. В итоге альянс «Новый народный фронт» (NFP) инициировал вотум недоверия правительству, который поддержали депутаты ультраправого «Национального объединения» (RN).

Что же касается Германии, то она стоит перед лицом рецессии. В 2024 году ВВП страны сократился на 0,2% после снижения на 0,3% в 2023-м (в 2013–2023 годах среднегодовой рост составлял 1,1%). В первой половине этого года ведущие исследовательские институты ФРГ ухудшили свои прогнозы роста национальной экономики в текущем году до 0,1% с ранее ожидавшихся 0,8% (ВВП Франции, по прогнозу национального статистического института Insee, в 2025 году вырастет на 0,6%). Примечательно, что прежнее немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем, как и во Франции, распалось из-за разногласий по поводу бюджета. Лидер Свободно-демократической партии (СвДП) министр финансов Кристиан Линднер ушел в отставку, раскритиковав идею реформы долгового тормоза, что положило конец «светофорной» коалиции.

Бюджетные предложения нынешнего кабинета 8 июля представил министр финансов, вице-канцлер Ларс Клингбайль. Общие расходы в 2025 году составят €503 млрд, а €81,8 млрд планируется профинансировать за счет бюджетных заимствований, что в два раза больше, чем в 2024-м. Еще более €60 млрд будут выделены из специальных фондов, финансируемых также за счет увеличения госдолга.

Как это может отразиться на населении

Оппозиция в Германии и Франции утверждает, что анонсированные правительствами способы сгладить экономические проблемы отразятся в первую очередь на небогатом населении. Лидер французских социалистов Борис Валло уже пообещал представить свой альтернативный бюджет. В Германии же споры по поводу бюджета продолжаются на уровне правительства, поскольку у ХДС/ХСС и социал-демократов оказались различные представления на этот счет.

Согласно предложениям Клингбайля, сопредседателя СДПГ, крупнейшая статья расходов бюджета на 2025 год — более чем €190 млрд — связана с финансированием Министерства труда и социальных дел; это субсидии на пенсионное страхование и пособия. В частности, предполагается сохранить так называемый уровень пенсий не ниже 48% до 2031 года — то есть пенсия будет составлять не меньше этой доли от средней заработной платы. Плюс Клингбайль заложил в бюджет около €52 млрд на социальные пособия (Bürgergeld) — почти на €5 млрд больше, чем в прошлом году.

Однако канцлер Фридрих Мерц, принадлежащий к ХДС/ХСС, считает, что в условиях перспективы рецессии немцы должны «снова больше работать». В летнем интервью ARD он анонсировал осеннюю «реформу государства всеобщего благосостояния», которая предполагает сокращение социальных расходов и ослабление регулирования. Перемены могут затронуть и систему Bürgergeld (базовое социальное пособие. — РБК), предупредил Мерц. «Мы сталкиваемся с мафиозными структурами социального мошенничества. Мы это прекратим», — заявил он. Ранее Мерц уже предлагал отменить социальные пособия для тех, кто отказывается сотрудничать с властями в поисках работы. В интервью ARD он также высказался за сокращение размера предназначенных малоимущим компенсаций на оплату квартир, установив фиксированные выплаты и пересмотрев допустимые размеры жилья.

Мерц говорит и о необходимости «реформы рабочего дня», предлагая установить еженедельную, а не ежедневную, предельную продолжительность рабочего времени. Таким образом, восьмичасовой рабочий день будет упразднен и немцы смогут трудиться по десять и более часов в день. Однако он предлагает поддерживать работающих пенсионеров, установив для них налоговую льготу в размере €2 тыс. от ежемесячной заработной платы, которые не будут облагаться налогом.

Сейчас наиболее спорные моменты будущей реформы находятся на обсуждении специальной комиссии. Эксперты, занимающиеся разработкой предложений о модернизации и сокращении бюрократии в социальной системе, представят свои идеи в четвертом квартале этого года, а пенсионная комиссия завершит работу только в 2027-м. В связи с этим TAZ отмечает, что социальная политика нового правительства ФРГ остается «слепой зоной», а тем временем бюджетные дыры расширяются, а экономика слабеет.

Французское правительство также предпочитает придерживаться политики «затягивания дела». Байру, который долгое время пытался найти компромисс с левыми по поводу пересмотра пенсионной реформы, отложил эти обсуждения до осени.

Как оценивают ситуацию эксперты

Опрошенные РБК специалисты склоны считать, что Франция и Германия сейчас вряд ли смогут отойти от модели «государства всеобщего благосостояния» ради решения накопившихся экономических проблем и наращивания оборонного потенциала.

Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов обращает внимание, что и Министерство труда, и Минобороны ФРГ находятся под руководством социал-демократов. «Вот вам и ответ на вопрос», — сказал РБК эксперт. По его оценке, говорить о каких-то принципиальных расхождениях в правящей коалиции насчет бюджетной политики преждевременно. «Особых дебатов по военным расходам нет. Подготовлены внебюджетные фонды. На мой взгляд, на первом плане стоит конкурентоспособность экономики, а не бундесвер. К слову, расходы на Украину тоже минимальные: в течение года от €6 млрд до €8 млрд», — отмечает эксперт. По его прогнозу, Германия сможет достичь всех заявленных правительством целей, учитывая, что ограничения на рост бюджетного дефицита были сняты, в том числе и для федеральных земель и коммун. «В любом случае, 2025 год для Германии в экономическом отношении потерян. Но где-то к 2026-му прогнозы, может быть, улучшатся, в частности за счет ВПК», — заключил эксперт.

Что же касается социальной сферы, то, обращает внимание Белов, расходы на нее все-таки предполагаются чуть выше прежних. «Потом будут решать — как и по реформе Bürgergeld, так и по пенсионной. Пока существенно урезана только реформа по снижению налога на электричество (нем. Stromsteuer. — РБК). Домашние хозяйства не получили скидку. Но это все-таки не совсем статья социальных расходов», — отмечает он.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев считает, что говорить о серьезном урезании расходов на социальную политику во Франции не приходится. «Я бы не стал драматизировать, потому что, во-первых, Франция с дефицитом госбюджета живет уже 50 лет без малого. Что касается расходов, понятно, что предполагается на чем-то сэкономить, но основные, скажем так, составляющие системы социального обеспечения не затрагиваются. Спектр возможностей у правительства по сокращению расходной части бюджета и наращиванию доходной большой. Пока приоритетом является некоторое сокращение разных государственных обязательств», — прокомментировал РБК эксперт.

Тимофеев также напомнил, что бюджет во Франции не принимается единовременно, а по структурным частям: социальное обеспечение, экономические вопросы и так далее. «И, как правило, процесс этот достаточно сложный, поскольку каждая часть должна получить одобрение в парламенте, состоящем из двух палат. Кроме того, не исключено, что оппозиция зарубит проект бюджета и объявит вотум недоверия кабмину Байру, и тогда приоритеты придется определять заново», — заключил политолог.