Трейдер назвал законной поставку СПГ после отказа Аргентины принять судно
Власти Аргентины заблокировали разгрузку судна со сжиженным природным газом (СПГ) из России, но поставка осуществлялась без нарушения действующих санкционных ограничений ЕС и США, заявили в международном энергетическом трейдере Gunvor, который организовал ее.
«Сделка соответствует всем применимым экономическим санкциям, в частности санкциям Соединенных Штатов и Европейского союза. Аргентина не принимала никаких санкций против России», — сообщили в компании (цитата по Bloomberg).
Газовоз Flex Artemis с продукцией российского предприятия «Ямал СПГ» направлялся к аргентинскому терминалу в Баия-Бланке. Судно подошло к нему 14 июля, но, так и не разгрузившись, отправилось обратно 18 июля, сообщало агентство. Партия СПГ предназначалась для государственной энергетической компании Enarsa.
Власти страны заявили, что решение было принято из-за российского происхождения груза и действующих санкций. При этом, отмечает Bloomberg, никаких ограничений в отношении российского СПГ не вводилось, но некоторые страны Европы запретили импорт российского сжиженного газа, а другие призвали не продлевать контракты на поставки.
Аргентина несколько дней назад принимала участие в саммите ЕС — CELAC (Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна) в Брюсселе. Как отмечал президент страны Альберто Фернандес, стороны «никогда прежде» не достигали такого количества договоренностей, как на этом саммите.
Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Евросоюз попросил Аргентину отложить вступление в БРИКС, куда входит Россия, пока идет конфликт между ней и Украиной. Буэнос-Айрес, подавший заявку летом прошлого года, решил повременить с присоединением, указывало агентство.