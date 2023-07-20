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Трейдер назвал законной поставку СПГ после отказа Аргентины принять судно

Трейдер Gunvor назвал законной поставку СПГ из России после отказа Аргентины принять судно
Сюжет
Война санкций
Судно Flex Artemis с продукцией российского предприятия «Ямал СПГ» ожидало разгрузки в Аргентине, но власти не дали на нее разрешения, сославшись на санкции. Трейдер заявил, что поставка не нарушала действующих ограничений Запада
Судно Flex Artemis
Судно Flex Artemis (Фото: Flex LNG / YouTube)

Власти Аргентины заблокировали разгрузку судна со сжиженным природным газом (СПГ) из России, но поставка осуществлялась без нарушения действующих санкционных ограничений ЕС и США, заявили в международном энергетическом трейдере Gunvor, который организовал ее.

«Сделка соответствует всем применимым экономическим санкциям, в частности санкциям Соединенных Штатов и Европейского союза. Аргентина не принимала никаких санкций против России», — сообщили в компании (цитата по Bloomberg).

Газовоз Flex Artemis с продукцией российского предприятия «Ямал СПГ» направлялся к аргентинскому терминалу в Баия-Бланке. Судно подошло к нему 14 июля, но, так и не разгрузившись, отправилось обратно 18 июля, сообщало агентство. Партия СПГ предназначалась для государственной энергетической компании Enarsa.

Власти страны заявили, что решение было принято из-за российского происхождения груза и действующих санкций. При этом, отмечает Bloomberg, никаких ограничений в отношении российского СПГ не вводилось, но некоторые страны Европы запретили импорт российского сжиженного газа, а другие призвали не продлевать контракты на поставки.

Аргентина несколько дней назад принимала участие в саммите ЕС — CELAC (Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна) в Брюсселе. Как отмечал президент страны Альберто Фернандес, стороны «никогда прежде» не достигали такого количества договоренностей, как на этом саммите.

Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Евросоюз попросил Аргентину отложить вступление в БРИКС, куда входит Россия, пока идет конфликт между ней и Украиной. Буэнос-Айрес, подавший заявку летом прошлого года, решил повременить с присоединением, указывало агентство.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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