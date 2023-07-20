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Аргентина отказалась принять судно с российским сжиженным газом

Министр экономики Аргентины: Буэнос-Айрес заблокировал заход судна с СПГ из России
Прибывшему в аргентинский терминал газовозу так и не дали разгрузиться — судно снова вышло в море с грузом на борту. Власти объяснили, что не приняли его из-за российского происхождения сжиженного газа
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Правительство Аргентины заблокировало разгрузку партии сжиженного природного газа российского происхождения для государственной энергетической компании Enarsa, сообщает Bloomberg.

Министр экономики Серхио Масса заявил в интервью аргентинскому телеканалу C5N, что решение было принято из-за российского происхождения груза.

Власти сослались на действующие против России санкции.

Газовоз Flex Artemis, загруженный продукцией российского предприятия «Ямал СПГ», направлялся к аргентинскому терминалу в Баия-Бланке. Судно подошло к нему 14 июля, но 18 июля, так и не разгрузившись, отправилось обратно, уточняет агентство.

Bloomberg отмечает, что никаких санкций в отношении российского СПГ не вводилось, однако некоторые европейские страны запретили импорт российского сжиженного газа, а другие призвали не продлевать контракты на поставки.

Судно Flex Artemis было зафрахтовано компанией Gunvor Group Ltd.

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«Ямал СПГ» — первый проект НОВАТЭКа по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения с заводом общей мощностью до 20 млн т в год.

НОВАТЭК был включен в санционный список США в 2014 году, в 2016-м под санкции попали несколько его «дочек». Основной акционер компании Леонид Михельсон под персональные санкции США не попал в отличие от второго акционера — Геннадия Тимченко, который в прошлом году покинул совет директоров компании. Однако против Михельсона ввели санкции Великобритания и Канада.

В минувшем июне глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне, заявил, что власти стран Евросоюза согласны продолжать импорт СПГ из России, несмотря на давление США. Он рассказал, что у Total есть 20-летний контракт с Россией и если компания прекратит брать у России газ, за него все равно придется платить.

За прошедший год ЕС импортировал 15 млн т СПГ из России. Это шестая часть от общих потребностей содружества (100 млн т). Прежде чем отказаться от импорта газа из России, нужно найти замену: Пуянне предположил, что она будет найдена в США.

Теги
Аргентина сжиженный газ санкции
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