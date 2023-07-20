В Сумах прозвучали взрывы

В Сумах на северо-востоке Украины прозвучали взрывы, пишут Суспiльне и ТСН. Областная военная администрация сообщила о работе ПВО.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов в ряде областей, в том числе Черниговской, Полтавской, Днепропетровской.

В этих регионах, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, объявлена воздушная тревога.

До этого два дня подряд Одесса подверглась воздушным атакам. Минобороны России заявило, что в ночь на 18 июля нанесло «удары возмездия» по объектам, где, по утверждению ведомства, готовились теракты против страны с применением беспилотных надводных аппаратов. Это произошло после атаки на Крымский мост, который власти России назвали терактом.

Ночью 19 июля одесские власти сообщили о самых масштабных ударах по городу после начала военных действий. Были повреждены терминалы, резервуары и оборудование в порту, а также промышленный объект. В ту же ночь взрывы звучали в Киеве; в столице Украины и Киевской области работала ПВО.

