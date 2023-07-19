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Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве

Виталий Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве
В Киеве и Киевской области работает ПВО, сообщил Кличко. Ранее сообщалось о ее срабатывании в Одессе, Харькове, Днепропетровской области. Прошлой ночью Россия нанесла «удар возмездия» после теракта на Крымском мосту
Киев
Киев (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

В Киеве — взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Работает ПВО. Также она работает в области», — написал он.

В городе объявлена воздушная тревога примерно с 4:40, второй раз за ночь. В области тревога звучит с 2:20. На 5:10 в зоне тревоги также Черкасская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Ровненская области.

В других городах Украины этой ночью также сообщалось о взрывах и работе ПВО. Чаще всего сообщения об этом поступали из Одессы — около 1:00, 2:00 и 4:30. Как сообщил утром ТСН, в городе загорелся склад с фейерверками.

Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, Харькове, Днепропетровской области. В этих и других регионах востока и юга Украины прошедшей ночью также звучала тревога.

В ночь с 17 на 19 июля российская армия нанесла «групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса».

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Именно такие два катера, как заявил Национальный антитеррористический комитет, атаковали Крымский мост около 3:00 17 июля. В момент атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Родители погибли, а их 14-летнюю дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Значительные повреждения получил один пролет автодорожной части моста.

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В его подготовке ведомство обвинило спецслужбы Украины. Президент Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит предложения, чтобы ответить на действия Украины.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины Россия начала наносить после предыдущей атаки на Крымский мост в октябре прошлого года. Тогда на мосту взорвался грузовик, погибли четыре человека. Обрушились два автомобильных пролета, была повреждена железнодорожная часть моста. В июле Минбороны Украины признало, что было причастно к атаке.

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Киев Киевская область взрывы ПВО
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