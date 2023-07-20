«Ъ» узнал о проверке СК из-за листовок в поддержку ВСУ в посылке Avon

В посылке с товарами Avon обнаружили листовки с «краткой, но весьма агрессивной» информацией о действиях России на Украине, экспертиза нашла там дискредитацию армии и побуждение к «захвату власти» в стране. Данные передали в СК

Фото: Zuma / TASS

МВД и Следственный комитет начали доследственную проверку из-за найденных в посылке с товарами бренда косметики Avon листовок в поддержку Вооруженных сил Украины, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Поводом стало обращение мужчины в московскую полицию. Он сделал заказ для жены через официальный сайт Avon, посылку доставила курьерская служба. В двух коробках обнаружилась бумага с «краткой, но весьма агрессивной» информацией о действиях России на Украине и благодарностью за покупку от «Русского добровольческого корпуса» (РДК; часть «Интернационального легиона», входящего в состав территориальной обороны Вооруженных сил Украины, брал на себя ответственность за нападение диверсантов в Белгородской области).

Полиция отправила текст в АНО «Центр социокультурных экспертиз» (участвовала в делах Pussy Riot, националиста Максима Марцинкевича (Тесака) и других). Эксперты нашли в листовках дискредитацию российской армии, призывы «к совершению негативных действий и негативной оценки в отношении представителей ВС РФ» и содействие организации, деятельность которой направлена на «захват власти в России», пишет издание.

По словам источников, могут быть заведены дела о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК) и финансировании терроризма, которое для граждан России будет связано с госизменой (ст. 275 УК). Полиция передала данные в Следственный комитет.

РБК направил запросы в ГУ МВД по Москве, ГСУ СКР по Москве и пресс-службу Avon.

Avon с января 2022 года входит в бразильскую Natura&Co (владеет The Body Shop), ее продукция продается более чем в 100 странах. Представительство в России открылось в 1993 году. После начала военных действий на Украине компания продолжила производство в стране, но прекратила экспорт.