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На Reddit составили протокол за фейки об СССР и российской армии

На американскую компанию Reddit составили протокол за фейки об СССР и российской армии
Фото: Allison Dinner / EPA / ТАСС
Фото: Allison Dinner / EPA / ТАСС

На компанию Reddit составили протокол об административном правонарушении за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мировой суд Москвы.

Претензии к Reddit связаны с отказом удалять ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также публикации, содержащие дискредитацию российских вооруженных сил и «иную экстремистскую информацию», уточняет ТАСС. Компании вменяется ч. 2 ст. 13.41 КоАП («Неудаление запрещенной информации»). Reddit грозит штраф до 4 млн руб.

Reddit — платформа, которая сочетает черты социальной сети и форума. На ее сайте есть многочисленные сообщества («сабреддиты»), посвященные разным темам: компьютерным играм, спорту, бизнесу, звездам, музыке, кино.

Зарегистрированные пользователи ресурса могут размещать ссылки на понравившуюся им информацию, подборки и видеоролики, обсуждать их, а также выражать свое отношение к материалам, голосуя за них. Ссылки на материалы, которые нравятся пользователям, поднимаются на первые места в сообществах.

Reddit не в первый раз обвиняется в нарушении российского законодательства. В апреле военная прокуратура Владимира обратилась в Ленинский районный суд с требованием ограничить доступ к сервису из-за публикации «персональных данных».

Теги
Reddit суд запрещенный контент дискредитация армии СССР новости
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