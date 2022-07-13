Губернатор уличил белгородцев в порче имущества ради компенсаций

Фото: Вячеслав Гладков / VK

Возмещение ущерба от обстрелов со стороны Украины будет зависеть от доходов семьи. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мы рассматриваем вопрос по имуществу, но будем рассматривать его в зависимости от дохода жителей. К сожалению, уже сейчас видим, что кто-то начинает воспринимать эту ситуацию как возможность за счет других источников сделать ремонт, начинает разбивать кафельную плитку, бить окна», — пожаловался губернатор.

Гладков заявил, что помощь пострадавшим от обстрелов будет адресной. «Если семья находится в трудной жизненной ситуации — есть сложности с доходами — то, конечно, будем помогать. Но есть огромные дома, где стоят огромные бассейны, — не смогу помочь в восстановлении бассейна», — сказал он.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.