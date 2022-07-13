Губернатор уличил белгородцев в порче имущества ради компенсаций
Возмещение ущерба от обстрелов со стороны Украины будет зависеть от доходов семьи. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мы рассматриваем вопрос по имуществу, но будем рассматривать его в зависимости от дохода жителей. К сожалению, уже сейчас видим, что кто-то начинает воспринимать эту ситуацию как возможность за счет других источников сделать ремонт, начинает разбивать кафельную плитку, бить окна», — пожаловался губернатор.
Гладков заявил, что помощь пострадавшим от обстрелов будет адресной. «Если семья находится в трудной жизненной ситуации — есть сложности с доходами — то, конечно, будем помогать. Но есть огромные дома, где стоят огромные бассейны, — не смогу помочь в восстановлении бассейна», — сказал он.
Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.