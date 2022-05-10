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Киссинджер назвал условие для смены режимов авторитарных стран

Экс-госсекретарь выразил беспокойство из-за того, что авторитарные и демократические страны множат новые виды все более разрушительного и технически сложного оружия. Киссинджер призвал Вашингтон избегать обострения конфликтов
Фото: Jason Lee / Reuters
Фото: Jason Lee / Reuters

Различные обстоятельства, в том числе угроза применения ядерного оружия, могут принудить руководство Соединенных Штатов к действиям по смене режимов в агрессивных авторитарных странах. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Financial Times.

По его словам, с учетом развития технологий и разрушительной силы существующего оружия стремление к смене режима может быть навязано враждебностью других стран. При этом, Киссинджер отметил, что Вашингтону следует избегать ситуаций, которые могут привести к обострению конфликтов.

«Мы должны понимать, что существуют различия в идеологии и интерпретации [фактов между авторитарными режимами и демократиями]. Нам следует использовать это понимание, оценивая важность возникающих проблем, а не делать это главным предметом конфронтации, если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики», — сказал Киссинджер.

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Бывший политик также выразил обеспокоенность нарастающей мощью новых видов оружия, создаваемого как авторитарными, так и демократическими странами. Его применение, считает Киссенджер, может привести к «катастрофе непредставимого масштаба».

Киссинджер упрекнул международное сообщество, что оно избегает обсуждения действий после применения такого оружия. Однако до сих пор игнорировавшаяся тема неизбежно станет одним из предметов новой дипломатической и военной повестки, отметил бывший советник президента США по нацбезопасности.

Агентство Moody's ранее рассмотрело гипотетический сценарий конфликта между Россией и НАТО. По мнению экспертов, военная эскалация маловероятна, в том числе из-за суровых гуманитарных, политических и экономических последствий. Рост ВВП в этих странах сильно сократится из-за «разрушения инфраструктуры, спада производства и снижения потребительского спроса», а повышенная неопределенность на рынках приведет к увеличению риска банкротств отдельных финансовых институтов, дефициту ликвидности и росту социальной напряженности как в странах НАТО, так и в России, считают в Moody's.

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