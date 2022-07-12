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Европейский суд частично встал на сторону Nord Stream

Оператор «Северного потока-2» пытался оспорить отказ вывести его из-под директивы ЕС, гласящей, что одна компания не может одновременно поставлять и транспортировать газ в союз. Европейский суд признал ошибку предыдущей инстанции
«Газпром» GAZP ₽188,4 -0,26% Купить
Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Европейский суд в Люксембурге частично принял сторону оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG, который пытался оспорить отказ вывести трубопровод из-под газовой директивы ЕС, сообщается на сайте суда.

В 2019 году ЕС внес поправки в газовую директиву, в том числе запретил одной и той же компании поставлять и транспортировать газ в Евросоюз. Правило распространяется и на третьи страны.

Nord Stream 2 AG, дочерняя компания «Газпрома», в мае 2020 года обжаловала поправки в Европейском суде общей юрисдикции, но тот отказался рассматривать иск, посчитав его необоснованным. Оператор подал апелляцию в Европейский суд.

Европейский суд счел, что поправки напрямую влияют на правовое положение Nord Stream 2 AG, а предыдущая инстанция допустила ошибку, сделав противоположный вывод.

Суд также указал, что, хотя государства — члены ЕС имеют свободу в предоставлении отступлений от определенных положений газовой директивы для газовых компаний, которые отвечают определенным требованиям (газовая директива ЕС предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, которые были достроены к 23 мая 2019 года), они не имеют права по своему усмотрению предоставлять какие-либо из этих исключений и отступлений, поскольку Nord Stream 2 AG не соответствует этим требованиям. Суд общей юрисдикции ошибся, посчитав, что директива оставила свободу действий государствам-членам в отношении Nord Stream 2 AG. Европейский суд признал неправоту нижестоящей инстанции в этой части. Судьи постановили, что газопровод «Северный поток-2» является единственным трубопроводом, в отношении которого не применяется ни одно из исключений или отступлений, и оставил за Nord Stream 2 AG право оспаривать директиву «в пределах индивидуального интереса».

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Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

Оператор «Северного потока-2» в 2020 году пытался добиться отмены поправки, требующей разделить компании, поставляющие газ, и компании-транспортировщики. Nord Stream 2 AG считает директиву дискриминационной. Суд отказался рассматривать иск.

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Тогда же Федеральное сетевое агентство Германии отказалось вывести строящийся «Северный поток-2» из-под норм ЕС, поскольку трубопровод не был тогда полностью проложен. В Nord Stream 2 AG не согласились и подали в суд. И тут оператор проиграл: летом 2021 года суд в Дюссельдорфе отклонил иск компании против решения немецкого регулятора. В Nord Stream 2 AG заявили, что это решение «демонстрирует дискриминирующее влияние измененной Газовой директивы ЕС». «На дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения», — считают в компании.

В ноябре Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2» до тех пор, пока оператор не приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с немецким законодательством. Nord Stream 2 AG решила создать дочернюю компанию, которая станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода. В январе этого года он создал для этого компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в немецком Шверине.

«Северный поток-2» представляет собой две нитки газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая, которые проходят по дну Балтийского моря. По ним газ будет поставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Прокладка труб осложнялась санкциями США. В сентябре 2021 года «Северный поток-2» был достроен.

Трубопровод так и не был сертифицирован. После начала военных действий на Украине и введения очередных санкций против России «Северный поток-2» остановлен.

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Теги
Елена Чернышова
Северный поток-2 Nord Stream 2 газовая директива суд
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