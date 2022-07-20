Путин призвал США прекратить вывозить нефть из Сирии

США должны перестать грабить Сирию, вывозя незаконно нефть из этой страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидерами Ирана и Турции, передает «РИА Новости».

«Есть у нас (России, Турции и Ирана. — РБК) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», — сказал он.

На самой встрече об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. Он обвинил власти США в воровстве сирийских ресурсов, включая нефти. Раиси призвал Вашингтон как можно скорее вывести войска из арабской республики. По его словам, сирийский кризис не имеет военного решения, решить конфликт можно только политическим путем, а военные действия могут ухудшить ситуацию. Раиси счел эффективным астанинский формат.

Путин в ответ заявил о «деструктивной линии западных государств во главе с Соединенными Штатами», что способствует росту преступности, экстремизма, сепаратизма» на неподконтрольных сирийским властям территориях.

Военный контингент США находится в Сирии под эгидой борьбы с боевиками террористических группировок, в частности ИГ (запрещена в России). Вашингтон неоднократно сообщал о ликвидации членов террористических организаций. Так, 12 июля центральное командование войск США сообщило о ликвидации главы местной ячейки ИГ Махира аль-Агала.