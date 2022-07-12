В США заявили о ликвидации главы ячейки ИГ в Сирии

Махир аль-Агал был убит в результате атаки дронов на северо-западе страны

Фото: Carlos Barria / Reuters

В результате ударов дронов ВВС США в Сирии ликвидирован глава местной ячейки «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) Махир аль-Агал. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центральное командование войск США.

Террорист был ликвидирован на северо-западе Сирии. Также в оборонном ведомстве рассказали о серьезном ранении его сообщника.

«По предварительным данным, никаких жертв среди мирного населения нет», — говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что Махир аль-Агал — один из пяти лидеров ИГИЛ. Он отвечал за создание сети боевиков вне Ирака и Сирии.

В начале февраля был ликвидирован тогдашний глава ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Он был избран главой ИГ в октябре 2019 года, после того как террористическая организация подтвердила смерть своего создателя и первого лидера Абу Бакра аль-Багдади. В результате операции по ликвидации аль-Курейши погибли не менее троих гражданских, признался глава Пентагона Джон Кирби. По данным Reuters, аль-Курайши взорвал бомбу в своем доме во время рейда американского спецназа, в результате чего погибли члены его семьи.