Россия примет новую госпрограмму вооружений в 2023 году

Поручение по срокам для новой десятилетней программы вооружений дал Владимир Путин. Текущая программа стоимостью 20 трлн руб. рассчитана до 2027 года

Транспортно-пусковая установка комплекса РС-24 «Ярс» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Новая госпрограмма вооружений (ГПВ) будет приниматься в 2023 году и охватит период 2024–2033 годов. Об этом по итогам заседания Военно-промышленной комиссии под руководством Владимира Путина рассказал вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

«Решили, когда будет дан старт новой госпрограмме вооружений, — рассказал Борисов. — В 2023 году мы будем принимать новую госпрограмму вооружений, следующий период будет до 2033 года». Вице-премьер отметил, что ГПВ — основной долгосрочный документ, согласно которому развиваются вооруженные силы.

«К реализации действующей программы — а она у нас рассчитана до 2027 года — мы приступили в этом году. В ней учтены современные тенденции развития вооружений и военной техники в мире, а также опыт боевого применения российского оружия в Сирийской Арабской Республике», — отметил Путин.

Госпрограмма вооружений на 2018–2027 годы, об утверждении которой Владимир Путин объявил в январе 2018 года, предполагает модернизацию вооружения и военной техники на 19 трлн руб. и строительство новой инфраструктуры на 1 трлн руб.

Эти средства пойдут в том числе на работы над зенитной ракетной системой С-500, межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» и «Рубеж», заменой комплексов «Тополь» на более современные «Ярсы». Также запланированы принятие на вооружение истребителей пятого поколения Су-57 (известны так же как ПАК ФА и Т-50) и МиГ-35, модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160М и Ту-22М3, а также работы над перспективным комплексом дальней авиации (ПАК ДА).

Для Военно-морского флота в программе заложено строительство подводного крейсера стратегического назначения «Борей-Б», надводных кораблей с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Циркон», а также два вертолетоносца, оснащенных новейшими морскими вертолетами Ка-52К «Катран».

Среди бронетехники в приоритете закупка бронетехники на базе платформ «Армата», «Курганец» и «Бумеранг», а также поставка новых танков Т-90М.

Заседания Военно-промышленной комиссии прошло в парке «Патриот», где президент также вместе с патриарх Кириллом принял участие в освящении закладного камня главного храма Минобороны. Помимо президента России и главы РПЦ на мероприятии присутствовали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр промышленности Денис Мантуров и вице-премьер, курирующий ОПК, Юрий Борисов.