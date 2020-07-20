Жириновский пообещал «не бросать» Фургала

В ЛДПР благодарны Путину за то, что тот сохранил пост главы Хабаровского края за представителем партии, но и предыдущего губернатора, Сергея Фургала, сопартийцы бросать не намерены, заявил Владимир Жириновский

Владимир Жириновский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сопартийцы намерены добиваться снятия всех обвинений с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не бросаем Сергея Фургала, продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто ввиду недостаточности улик», — сказал лидер партии.

При этом Жириновский поблагодарил президента Владимира Путина за то, что тот назначил временно исполняющим обязанности губернатора края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. «Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане — чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из «Единой России», а представитель ЛДПР», — сказал он.

20 июля Путин отправил в отставку с поста губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинениям в причастности к убийствам, в связи с утратой доверия. Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля, его доставили в Москву. Правоохранительные органы предъявили ему обвинения в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х годов. Басманный суд арестовал Фургала до 9 сентября. Виновным себя политик не признает.