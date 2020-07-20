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Жириновский пообещал «не бросать» Фургала

В ЛДПР благодарны Путину за то, что тот сохранил пост главы Хабаровского края за представителем партии, но и предыдущего губернатора, Сергея Фургала, сопартийцы бросать не намерены, заявил Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сопартийцы намерены добиваться снятия всех обвинений с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не бросаем Сергея Фургала, продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто ввиду недостаточности улик», — сказал лидер партии.

При этом Жириновский поблагодарил президента Владимира Путина за то, что тот назначил временно исполняющим обязанности губернатора края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. «Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане — чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из «Единой России», а представитель ЛДПР», — сказал он.

Путин назначил депутата от ЛДПР главой Хабаровского края вместо Фургала
Политика
Михаил Дегтярев

20 июля Путин отправил в отставку с поста губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинениям в причастности к убийствам, в связи с утратой доверия. Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля, его доставили в Москву. Правоохранительные органы предъявили ему обвинения в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х годов. Басманный суд арестовал Фургала до 9 сентября. Виновным себя политик не признает.

Временно исполняющим обязанности главы региона по предложению Владимира Путина был назначен член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев. Дегтярев выразил готовность немедленно вылететь в Хабаровск и заявил, что через месяц отчитается перед президентом о положении дел в регионе.

Хабаровский край — один из трех регионов России, возглавляемых представителями ЛДПР. Хабаровский край и Владимирскую область члены ЛДПР возглавили в 2018 году в результате победы над действующими главами регионов от «Единой России». Депутат Госдумы Сергей Фургал победил во втором туре единоросса Вячеслава Шпорта, который возглавлял регион с 2009 года. Во Владимирской области на выборах одержал победу Владимир Сипягин, обошедший Светлану Орлову («Единая Россия»), возглавлявшую регион с 2013 года. Еще один губернатор от ЛДПР — Алексей Островский, возглавляющий Смоленскую область с 2012 года.

Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После ареста Фургала в Хабаровске и других городах региона начались митинги. Самая многочисленная акция прошла в краевом центре 18 июля. По разным оценкам, она собрала от 10 тыс. до 50 тыс. участников.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Жириновский, ЛДПР, Сергей Фургал
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