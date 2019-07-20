Саакашвили заявил о снятии своей партии с выборов в Раду

Саакашвили заявил о снятии своей партии с выборов в Раду

Экс-президент Грузии призвал своих сторонников голосовать за партию Владимира Зеленского

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Михаил Саакашвили опубликовал видеообращение в социальной сети Facebook, в котором сообщил об отказе своей партии «Движение новых сил» от дальнейшей борьбы за места в Верховной раде. Он предложил своим сторонникам голосовать за партию «Слуга народа» Зеленского.

Саакашвили объяснил, что ЦИК Украины долго не регистрировал его партию, блокировал ее счета, а потому многие избиратели даже не знают о том, что «Движение новых сил» участвовало в кампании.

Экс-президент Грузии назвал кандидатов от своей партии «настоящими волкодавами против коррупции». «Я очень надеюсь, что опыт этих людей будет задействован на благо этой страны».

«По всем социологическим опросам вероятность преодоления пятипроцентного барьера достаточно низкая. Мы пересекаемся с электоратом «Слуги народа». Мы не критикуем президентскую партию. Я считаю, что мы должны дать им шанс», — сказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии заявил, что хочет, чтобы партия Зеленского взяла большинство в парламенте и не зависела от других политических сил. «Они должны взять ответственность за ситуацию на Украине», — заявил Саакашвили.

Рейтинг «Движения новых сил» так и не вырос и не достигал 2%, поэтому не имел шансов преодолеть проходной барьер 5%, необходимый для попадания в парламент, объяснил РБК собеседник, близкий к штабу Саакашвили. Социологическая группа «Рейтинг» не включила партию в релиз об электоральных предпочтениях украинцев с 13 по 17 июля. В сообщении социологи привели партии, которые, по опросам, преодолели 3%.

Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля. По данным последнего социологического опроса 49,5% избирателей готовы проголосовать за «Слугу народа». Далее в рейтинге идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Голос» Святослава Вакарчука.