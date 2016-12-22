Украина запросила у США разъяснений о переговорах Трампа и Путина

МИД Украины попросил разъяснений у США по обсуждению ситуации в стране на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки, заявил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Об этом он написал в своем Facebook.

Парламентарий заметил, что в СМИ появилось заявление Путина об обсуждении с Трампом «новых предложений» на юго-востоке Украины. Депутат заявил, что по его информации «украинский МИД пытается выяснить у администрации Белого Дома: о каких таких предложениях идет речь?» Мосийчук добавил, что поставленный таким образом вопрос »​позорит и унижает как украинское государство в целом».

Украинская сторона обратилась к американским властям, подтверждает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на дипломатический источник. Киев запросил «официальных разъяснений» по этому вопросу или опровержения информации, заявил он.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД Украины.

Встреча Путина и Трампа произошла в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Это вторая по счету и первая двусторонняя встреча российского и американского лидеров. На саммите обсуждались ситуация на Украине, в Сирии, а также другие вопросы, связанные с российско-американскими отношениями.

В частности, по словам Путина, после встречи появились новые идеи по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, их решили проработать на уровне экспертов. Это, как заявил российский президент в интервью «Первому каналу», «позитивный такой элемент движения вперед».

Первая встреча двух президентов произошла на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге в июле 2017 года. Накануне двустороннего саммита президент Украины Петр Порошенко заявил, что «тщательно» обсудил встречу Трампа с Путиным и призвал его не решать вопросов, связанных с Украиной, «без Украины».