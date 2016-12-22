Рыбка отказалась отдавать США данные о «роли России в выборах 2016 года»

Эту информацию Анастасия Вашукевич пообещала передать только бизнесмену Олегу Дерипаске. Ранее рассказать якобы имеющуюся у нее секретную информацию Рыбка хотела в обмен на предоставление ей в США убежища

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) (Фото: Sakchai Lalit / AP)

Обвиняемая в Таиланде в предоставлении услуг сексуального характера гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (более известная как Настя Рыбка) заявила о том, что больше не собирается передавать США якобы имеющуюся у нее секретную информацию о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. О таком решении Вашукевич ее представитель рассказал в интервью телеканалу Vice News.

Обменять эти данные американским властям в обмен на предоставление ей убежища Рыбка предлагала вскоре после своего ареста в Таиланде, в феврале. Девушка тогда утверждала, что с российским бизнесменом Олегом Дерипаской у нее был роман, и во время встреч предпринимателя с другими неназванными лицами она записывала их разговоры на видеокамеру и диктофон. В ходе этих переговоров Дерипаска, по словам Вашукевич, обсуждал со своими знакомыми «роль России в выборах в США». Однако теперь делиться этой информацией с Вашингтоном Рыбка передумала.

«Я передам эти записи только Олегу Дерипаске», — процитировал в беседе с Vice News слова Вашукевич ее представитель. Рыбка, по его словам, «никого не собирается и не собиралась этим шантажировать».

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