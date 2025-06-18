В Киеве отвели более года на идентификацию 6060 тел погибших военных

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Для идентификации 6060 тел украинских военных, которые передала Киеву Россия, понадобится около 13–15 месяцев, заявил глава украинского МВД Игорь Клименко, передает УНИАН.

Министр отметил, что фрагменты тел одного и того же военного могут находиться «в нескольких пакетах». Каждый пакет может хранить останки одного, двух или трех человек.

В понедельник, 16 июня, Киев и Москва провели последнюю репатриацию тел. В общей сложности Россия передала Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, сообщал глава российской переговорной группы Владимир Мединский. Он подчеркнул, что Киев, со своей стороны, вернул тела 78 погибших российских военных.

Минобороны отмечало, что Россия готова передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.