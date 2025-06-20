Путин напомнил об идеях России по Украине: «Давайте сейчас, хуже будет»

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин напомнил о предложениях России по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва «умывает руки», потому что попытки договориться раз за разом проваливались.

«Мы умываем руки, больше ввязываться в это не будем. Каждый раз мы слышали «нет, нет, нет». А мы говорили «Давайте сейчас, хуже будет», — сказал Путин на ПМЭФ. РБК ведет трансляцию с пленарного заседания.

Президент напомнил о «старинном правиле». «Там где ступает нога русского солдата — то наше», — сказал он, подчеркнув, что не хочет, чтобы его слова звучали «милитаристски».

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