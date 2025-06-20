Глава МИД Индонезии выложил видео с Путиным под песню «Матушка»

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Глава МИД Индонезии Сугионо опубликовал видео со встречи с президентом России Владимиром Путиным, выбрав в качестве музыкального трека песню «Матушка».

На кадрах видно, как кортеж из черных автомобилей подъезжает к Константиновскому дворцу в Санкт-Петербурге. Затем из машины выходит глава индонезийского государства Прабово Субианто. В здании его встречает улыбающийся Путин, политики жмут друг другу руку, после чего садятся в кресла и начинают переговоры.

Субианто прибыл в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и встречу со своим коллегой. Путин назвал Субианто главным гостем форума и отметил вступление Индонезии в БРИКС в начале 2025 года.