Глава МИД Индонезии выложил видео с Путиным под песню «Матушка»
Глава МИД Индонезии Сугионо опубликовал видео со встречи с президентом России Владимиром Путиным, выбрав в качестве музыкального трека песню «Матушка».
На кадрах видно, как кортеж из черных автомобилей подъезжает к Константиновскому дворцу в Санкт-Петербурге. Затем из машины выходит глава индонезийского государства Прабово Субианто. В здании его встречает улыбающийся Путин, политики жмут друг другу руку, после чего садятся в кресла и начинают переговоры.
Субианто прибыл в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и встречу со своим коллегой. Путин назвал Субианто главным гостем форума и отметил вступление Индонезии в БРИКС в начале 2025 года.
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