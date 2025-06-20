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Иран нанес ракетный удар по Хайфе в Израиле, сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По данным КСИР, удар пришелся по международному морскому порту — одному из крупнейших в Израиле.

Еще одна ракета попала в здание Министерства внутренних дел Израиля, добавили в пресс-службе.

«Здание Министерства внутренних дел Израиля подверглось атаке в ответ на атаку на здание Службы внутренней безопасности в Тегеране», — говорится в сообщении.

Кроме того, ракеты ударили по городу Ашкелон на юге Израиля, по полевым вещательным штаб-квартирам 14-го канала в Хайфе. В КСИР уточнили, что удар был нанесен с помощью ракет «Седжил-3».

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ходе иранского удара было выпущено около 25 ракет. Двое человек получили серьезные ранения, один — средней степени тяжести, 14 — легкие ранения.

В ЦАХАЛ заявили, что удары были зарегистрированы в Хайфе, центральном и южном Израиле.

Менее часа назад Армия обороны Израиля заявила, что гражданские лица по всей стране могут покинуть бомбоубежища.

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