Иран подтвердил удар по офису Microsoft в Израиле

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Тегеран одной ракетой уничтожил офис американской компании Microsoft, расположенный в израильском Беэр-Шеве, сообщили иранские военные, передает IRNA.

«Microsoft был уничтожен всего одной ракетой в Беэр-Шеве», — говорится в сообщении.

Ранним утром 20 июня The Times of Israel сообщила о падении иранской баллистической ракеты в Беэр-Шеве рядом с многоквартирными домами. Тогда загорелись несколько припаркованных автомобилей. Пять человек получили легкие ранения. CNN сообщало, что после удара пламя вспыхнуло возле офиса Microsoft.

По информации CNN, возле офиса Microsoft в Беэр-Шеве вспыхнул пожар после удара. На видео, опубликованном национальной медицинской службой «Маген Давид Адом», запечатлено несколько пожаров на одной из улиц города, недалеко от технопарка, где находится офис Microsoft, передает телеканал.

Беэр-Шев находится в пустыне Негев, где расположена израильская авиабаза Неватим.