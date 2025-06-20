«Страна добрых людей» и «барометр» рынка: цитаты третьего дня ПМЭФ

Повестка третьего дня ПМЭФ не ограничилась пленарным заседанием. На других сессиях и в кулуарах обсуждали как ставку и возвращение иностранного бизнеса, так и разводы и отправку женщин в космос. РБК собрал яркие высказывания

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

О ключевой ставке

Алексей Мордашов, бизнесмен, председатель совета директоров «Северстали»: «Смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставок принципиально важно для дальнейшего развития нашей экономики. Можно так затормозиться, охладиться, что не разогреться потом. И пора об этом серьезно думать».

О капитале

Сергей Когогин, совладелец и генеральный директор КАМАЗа: «Наш «барометр» говорит не об охлаждении, а о заморозке. Наверное, ситуацию можно описать одной фразой: «Ух». Снижение ключевой ставки Центробанка на 1 п.п. для нас — это в районе 3 млрд руб. экономии на выплатах в год. Это делает нагрузку существенно ниже, но принципиально уже ничего не меняет. Для того чтобы развиваться, капитал должен быть доступен. Его доступность в нашей стране сегодня близка к нулю: ограничение кредитования, высокая ключевая ставка. Это касается не только нас как промышленности — это касается наших потребителей».

О роли рынка

Герман Греф, глава «Сбера»: «Есть иллюзия того, что я управляю Сбербанком. Это иллюзия. Сбербанком управляет рынок, рыночная конкуренция. Вы можете посмотреть на наши относительные показатели и сразу же увидеть, где мы хорошо, где не очень».

О возвращении иностранных компаний

Игорь Краснов, генпрокурор: «Мы будем внимательно следить за действиями правительства [и за теми], кто будет приходить, — иностранными партнерами, которые уже ушли, некрасиво поступили, [тем,] на каких условиях они будут приходить. Будем смотреть, чтобы условия, на которых работает наш бизнес, были лучше. По крайней мере, чтобы права наших предпринимателей не нарушались, а соблюдались. Чтобы они работали на тех условиях, на которых работают сейчас. Чтобы им было выгодно работать, потому что они уже заняли эти ниши».

О россиянах

Дмитрий Чернышенко, зампред правительства: «Россия не только разделяет традиционные ценности. Россия — это страна добрых людей, поэтому у нас искусственный интеллект точно будет добрым. И это видео вирусится [видео, на котором россияне помогают роботу-доставщику преодолеть сугробы], потому что там, в некоторых странах, вот к таким роботам-доставщикам проявляют акты вандализма, их там разбивают, переворачивают, а у нас, видите, помогают им передвигаться. Поэтому я думаю, что это тоже проявление общих ценностей, и наши ценности и стандарты мы сможем через технологии также транслировать в мир».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга: «У нас хорошие контакты с другими странами, дружественными. Даже и недружественные. Они хоть на нас и ворчат, и палки в колеса вставляют, но все равно любят наше искусство и любят наших артистов... Дело даже не в экономике, а в том, что мы показываем свою идентичность и свою культуру, а это очень важно для нашей страны».

О «зарегулировании» ИИ

Дмитрий Чернышенко, зампред правительства: «Во многих странах мира уже приняты или разрабатываются кодексы этики искусственного интеллекта. Подходы к этому вопросу могут быть разными, главное — не чрезмерно зарегулировать этот вопрос, так, что это будет мешать развитию систем ИИ... Я за то, чтобы давать ИИ развиваться с соблюдением тех принципов, которые заложены в нашем кодексе, к которому присоединилось множество стран».

О принуждении к медиации

Константин Чуйченко, глава Минюста: «Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего по семейным делам. Почему, так сказать, людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит — и таким образом семья будет сохранена».

О женщинах в космосе

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Надеюсь, что <…> женщины в космос будут летать чаще, а то так выделяют квоту раз в два-три года. Посмотрите, какие красавицы. Вот любую берите — и хоть сегодня в космос... Традиционно привыкли, женщина — это врач, это учитель, это социальный работник. Ничего подобного. Уровень образования у женщин выше у нас, чем у мужчин».